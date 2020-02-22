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22 Şubat 2020, Cumartesi
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’ta kritik dönemeç

Vodafone Park’ta kritik dönemeç

Ligde 7. sırada bulunan , bugün güçlü rakibi Trabzon’u mağlup ederek zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor.

, 'in 23. haftasında bugün 'u konuk edecek. 'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve mücadeleyi yönetecek. cezası biten karşılaşmada görev alabilecek. Trabzonspor maçı öncesi , , , Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Teknik direktör yönetiminde ve FK'yi yenen siyah-beyazlı takım, geçen hafta 'e deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu. Ligde 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgiyle 36 puan toplayanbilen Beşiktaş, bir maç eksiğiyle 8 puan önünde bulunan Trabzonspor'u yenerek zirveye bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

EVİNDE KAYBETMEDİ
Beşiktaş, Süper Lig'de Trabzonspor, F.Bahçe ve G.Saray ile Vodafone Park'ta yaptığı maçlarda yenilmedi. Bu 3 takımla yeni stadında 10 kez karşı karşıya gelen siyahbeyazlı ekip, beşer galibiyet ve beraberlik aldı. Rakiplerine 20 gol atan Beşiktaş, kalesinde 12 gol gördü. Trabzonspor ve F.Bahçe'yi Vodafone Park'ta üçer kez konuk eden Beşiktaş, birer galibiyet ve ikişer beraberlik aldı. ile evinde 4 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibine 3 defa üstünlük sağlarken, bir karşılaşmayı beraberlikle tamamladı.

Beşiktaş, 'daki karşılaşmalarda rakibine büyük üstünlük kurmuş durumda. İki takım İstanbul'da 63 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar bu periyotta 32 kez, Trabzonspor ise 13 kez galibiyet elde etti. Taraflar 18 mücadelede ise eşitliği bozamadı. İstanbul'daki maçlarda Beşiktaş 101, Trabzonspor 47 gol attı.

ZORLU PERİYODUN İKİNCİ VİRAJI
Geçen hafta zirvenin iddialı takımlarından Başakşehir'e 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bugünkü karşılaşmanın ardından gelecek hafta ligin bir başka iddialı ekibi Alanyaspor'a konuk olacak. Ligin 25. haftasında Ankaragücü ile evinde karşılaşacak Beşiktaş, sonraki hafta Galatasaray deplasmanına çıkacak.

LJAJIC VE DORUKHAN YOK
Beşiktaş'ta Adem Ljajic hastalığı nedeniyle tedavi altına alınırken, Dorukhan Toköz de bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Bu iki oyuncunun bugünkü mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

GÖKHAN OYNAYABİLECEK
'da sarı kart cezası biten Gökhan Gönül, yarınki zorlu karşılaşmada görev alabilecek. Tecrübeli oyuncu, cezası nedeniyle Medipol Başakşehir karşılaşmasında görev alamamıştı.

  1. 22.2.2020
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