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22 Şubat 2020, Cumartesi
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Hızlı hücum emri

Hızlı hücum emri

Sergen: Rakibimiz ileri çıktığında geri dönüşlerde zorlanıyor, bu avantajı iyi kullanmalıyız.

Beşiktaş Teknik Direktörü , maçının saha içi taktiğini belirledi. Bu akşam oynanacak zorlu karşılaşmada şampiyonluk yolunda en kritik sınavına çıkacak olan siyah-beyazlılar, derbiyi de kazanarak Trabzonspor'a ve zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Yapılan toplantılarda görüntülü analizlerle Trabzonspor'un eksik yanlarını oyuncularına aktaran Sergen Yalçın, özellikle kapılan toplarda hızlı hücum yapmayı planlıyor. Trabzonspor'un ileri çıktığında geri dönüşlerinde zorlandığını belirten Sergen, öndeki oyuncuların önde basmaya çalışmasının kendilerini rahatlatacağını anlattı. 47 yaşındaki teknik adam bu konuda Burak'la özel olarak görüştüğü ve "Senin hızına ve son vuruş kalitene güveniyorum" dediği öğrenildi.
  1. 22.2.2020
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