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22 Şubat 2020, Cumartesi
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Loris geri dönüyor

Loris Karius geri dönüyor

'dan 2 yıllığına kiralık olarak edilen kaleci 'un kariyeri sona eriyor.

'dan 2 yıllığına kiralık olarak edilen kaleci 'un kariyeri sona eriyor. The Athletic'in haberine göre. 'ın yolunu tutan Alman kaleci, 'ye geri dönecek. Beşiktaş formasıyla toplamda 28 maça çıkan Karius, 42 golü kalesinde görürken 7 maçta gol yememişti.
  1. 22.2.2020
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