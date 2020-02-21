Beşiktaş'tan flaş Adem Ljajic açıklaması!
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Zorlu maçtan önce siyah-beyazlılarda Adem Ljajic yüksek ateş sebebiyle kadrodan çıkarılmıştı. Sırp yıldızla ilgili İtalyan basınından şok bir iddia ortaya atıldı. Adem Ljajic'te Koronavirüsü şüphesi olduğu ve bu yüzden takımdan uzakta tutulmak amacıyla karantina altına alındığı belirtilmişti. Beşiktaş Kulübü'nden konuyla ilgili açıklama geldi.
Beşiktaş derbi maçında Trabzonspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlarken, yıldız futbolcu Adem Ljajic'ten kötü haber geldi. Bir süredir takımla birlikte antrenmana çıkamayan 28 yaşındaki futbolcu yüksek ateş sebebiyle Trabzonspor maçı kadrosundan çıkarıldı.
Ağır bir gribal enfeksiyon geçiren Sırp futbolcu, hastanede yapılan serum tedavisene rağmen iyileşemedi ve siyah - beyazlı takımın kafilesine alınmadı.
BEŞİKTAŞ'TAN LJAJIC AÇIKLAMASI!
Beşiktaş Kulübü, Adem Ljajic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. Siyah-beyazlı takımın resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;
Futbolcumuz Adem Ljajic'e Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yapılan muayene ve tetkikler sonucunda Kriptik Tonsillit (yüksek ateş ile seyreden bademcik enfeksiyonu) tanısı konulmuş, ardından futbolcumuzun tedavisi tamamlanmıştır. Bireysel çalışmalara bugün başlayan Ljajic'in durumu şu an stabildir.
Sosyal medyada, Adem Ljajic'in Corona virüsüne yakalandığının iddia edildiği paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz.
KORONAVİRÜS İDDİASI GELMİŞTİ!
Trabzonspor maçından önce kadrodan çıkarılan Adem Ljajic'le ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınından Sport Mediaset'in duyurduğu haberde, aniden ateşi yükselen Sırp futbolcuda Koronavirüsü şüphesi olduğu ve bu yüzden takımdan uzakta tutulduğu kaydedilmişti.
- 21.02.2020
- Güncelleme: 22.02.2020 00:12
- Erman Toroğlu: Galatasaray yenerse Fenerbahçe biter
- 4 büyük kulübün başkanı İstanbul Valiliği’nde bir araya geldi
- Trabzonspor kafilesi İstanbul'a geldi
- Nihat Özdemir'den Ali Koç için flaş sözler: Bıktım artık bir insan günde 5 kere arar mı?
- Hıncal Uluç: Türkiye'de 3 büyükler ile kardeş olmayı göze alacak kulüp yok
-
Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
-
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
-
Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Beşiktaş'tan flaş Adem Ljajic açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.