Beşiktaş'tan flaş Adem Ljajic açıklaması!

Beşiktaş derbi maçında Trabzonspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlarken, yıldız futbolcu Adem Ljajic'ten kötü haber geldi. Bir süredir takımla birlikte antrenmana çıkamayan 28 yaşındaki futbolcu yüksek ateş sebebiyle Trabzonspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

Ağır bir gribal enfeksiyon geçiren Sırp futbolcu, hastanede yapılan serum tedavisene rağmen iyileşemedi ve siyah - beyazlı takımın kafilesine alınmadı.



BEŞİKTAŞ'TAN LJAJIC AÇIKLAMASI!

Beşiktaş Kulübü, Adem Ljajic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. Siyah-beyazlı takımın resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;



Futbolcumuz Adem Ljajic'e Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yapılan muayene ve tetkikler sonucunda Kriptik Tonsillit (yüksek ateş ile seyreden bademcik enfeksiyonu) tanısı konulmuş, ardından futbolcumuzun tedavisi tamamlanmıştır. Bireysel çalışmalara bugün başlayan Ljajic'in durumu şu an stabildir.

Sosyal medyada, Adem Ljajic'in Corona virüsüne yakalandığının iddia edildiği paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

KORONAVİRÜS İDDİASI GELMİŞTİ!

Trabzonspor maçından önce kadrodan çıkarılan Adem Ljajic'le ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınından Sport Mediaset'in duyurduğu haberde, aniden ateşi yükselen Sırp futbolcuda Koronavirüsü şüphesi olduğu ve bu yüzden takımdan uzakta tutulduğu kaydedilmişti.



