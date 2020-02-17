Beşiktaş Trabzonspor'a 2 eksikle çalıştı! Atiba ise... | Son dakika Trabzonspor haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
17 Şubat 2020, Pazartesi
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'a 2 eksikle çalıştı! Atiba ise...

Beşiktaş Trabzonspor'a 2 eksikle çalıştı! Atiba ise...

'in 23'üncü haftasında ile sahasında karşılaşacak olan , hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti. Isınma koşuları ile başlayan antrenman, top kapma çalışması ve kondisyon yükleme koşuları ile bitti.

Teknik direktör yönetiminde yapılan idman 1.5 saat sürdü. Isınma koşuları ile başlayan antrenman, top kapma çalışması ve kondisyon yükleme koşuları ile devam etti.

İkinci bölümde 3 takımdan oluşan turnuva maçı yapılırken, ve Boateng maçta yer almayıp salona geçti.

Yardımcı antrenör Ozan Köprülü'nün de oynadığı turnuva maçını yeşil takım kazandı.

Soğuk algınlığı olan Ljajic ve kaslarında zorlanma tespit edilen N'Koudou antrenmana katılmazken, Atiba salonda çalıştı.

, maçı hazırlıklarını 18 Şubat Salı günü yapacağı antrenman ile sürdürecek.

  1. 17.02.2020
  2. Güncelleme: 17.02.2020 17:35
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