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14 Şubat 2020, Cuma
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eski takımına gol attı sevinmedi

Demba Ba eski takımına gol attı sevinmedi

'in 22. haftasının açılış maçında sahasında 'ı konuk etti. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Medipol Başakşehir, 'nın 50. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Bir dönem Beşiktaş forması giyen Senegalli golcü attığı golde sevinmedi.

'in 'ı konuk ettiği maçta eski takımına gol attı. Mücadelenin 50. dakikasında sahneye çıkan Senegalli golcü, 50. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Bir dönem Beşiktaş forması giyen yıldız isim attığı golden sonra sevinmeyi tercih etmedi.

Demba Ba, Beşiktaş'ı boş geçmeyerek 'deki 7. golünü kaydetmiş oldu. Öte yandan Senegalli golcünün ligde kaleye çektiği son 3 isabetli şut da gol oldu.

  1. 14.02.2020
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