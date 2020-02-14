Demba Ba eski takımına gol attı sevinmedi
Süper Lig'in 22. haftasının açılış maçında Medipol Başakşehir sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Medipol Başakşehir, Demba Ba'nın 50. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Bir dönem Beşiktaş forması giyen Senegalli golcü attığı golde sevinmedi.
Medipol Başakşehir'in Beşiktaş'ı konuk ettiği maçta Demba Ba eski takımına gol attı. Mücadelenin 50. dakikasında sahneye çıkan Senegalli golcü, 50. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Bir dönem Beşiktaş forması giyen yıldız isim attığı golden sonra sevinmeyi tercih etmedi.
Demba Ba, Beşiktaş'ı boş geçmeyerek Süper Lig'deki 7. golünü kaydetmiş oldu. Öte yandan Senegalli golcünün ligde kaleye çektiği son 3 isabetli şut da gol oldu.
- 14.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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