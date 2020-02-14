Demba Ba eski takımına gol attı sevinmedi

Medipol Başakşehir'in Beşiktaş'ı konuk ettiği maçta Demba Ba eski takımına gol attı. Mücadelenin 50. dakikasında sahneye çıkan Senegalli golcü, 50. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Bir dönem Beşiktaş forması giyen yıldız isim attığı golden sonra sevinmeyi tercih etmedi.

Demba Ba, Beşiktaş'ı boş geçmeyerek Süper Lig'deki 7. golünü kaydetmiş oldu. Öte yandan Senegalli golcünün ligde kaleye çektiği son 3 isabetli şut da gol oldu.