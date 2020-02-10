Beşiktaş iki eksikle çalıştı! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
10 Şubat 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş iki eksikle çalıştı!

iki eksikle çalıştı!

Beşiktaş iki eksikle çalıştı!

’in 22. haftasında ile deplasmanda karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Dorukhan ve çalışmada yer almadı.

Rizespor ve galibiyetleriyle çıkışa geçen , cuma günü oynayacağı maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz ve ayağına darbe aldığı için dinlendirilen antrenmana çıkmadı.

Düz koşu ve istasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanda, Gaziantep maçında ilk 11'de sahaya çıkan futbolcular salona geçerek takımdan ayrı çalıştı. İlk 11'de oynayan isimlerden Adem Ljajic, salona geçmezken, Ljajic'in yerine ikinci yarıda oyuna dahil olan Boateng, ilk 11'deki futbolcularla birlikte hazırlıklarını salonda sürdürdü. 5'e 2 top kapma idmanı yapan diğer isimler, antrenmanın son bölümünde çift kale maç yaptı. Beşiktaş, hazırlıklarına sabah saat 11.30'da basına açık olarak devam edecek.

  1. 10.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş iki eksikle çalıştı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN