Boateng'den Sergen Yalçın yorumu: Birbirimizi tanıma aşamasındayız

Beşiktaş'ın ara transferin son gününde Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Kevin Prince Boateng, verdiği röportajda teknik direktör Sergen Yalçın'dan, takımdaki ilk izlenimlerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

İşte Boateng'in sözlerinden öne çıkanlar:

Benim için harika bir başlangıç oldu, daha iyisini hayal edemezdim. 10 numara pozisyonunda oynamayı seviyorum. Burada bulunmaktan dolayı memnunum, mümkün olduğu kadar çok maç oynamak istiyorum. Amacım takıma katkı sağlamak.

"SERGEN YALÇIN'LA BİRBİRİMİZİ TANIMA AŞAMASINDAYIZ"

Maçtaki atmosferi gördüğümde kendi kendime 'Daha önce buraya gelebilirmişim' dedim. Sergen Yalçın ile şu anda birbirimizi tanıma aşamasındayız, hocanın buraya gelmesi kulübü tekrar ayağa kaldırdı. Çok farklı liglerde ve ülkelerde oynadım, bu noktada bir iz bıraktığımı düşünüyorum, hiçbir pişmanlığım yok.

"NİHAYET EVİNİ BULDUN DİYE MESAJ ATTILAR"

Arkadaşlarım bu transfer sonrası bana 'Nihayet evini buldun' diye mesajlar attı. Buraya gelmeden önce bana takımın üzerinde bir baskı olduğu söylendi ama geldiğimde pozitif bir hava gördüm. Şampiyonluk için henüz yolumuz uzun. İlk önce cuma günü oynayacağımız maçlara odaklanmalıyız.