TBF Disiplin Kurulu'ndan Beşiktaş'a para cezası - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
05 Şubat 2020, Çarşamba
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'ndan 'a para cezası

TBF Disiplin Kurulu'ndan Beşiktaş'a para cezası

() , Kulübü'ne toplam 37 bin 500 lira ve siyah-beyazlı yönetici 'a 5 bin 625 lira para cezası verdi.

() , Kulübü ve siyah-beyazlı yönetici 'a para cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamada, Disiplin Kurulunun ING Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo ile Galatasaray Doğa Sigorta arasında oynanan maçta seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle siyah-beyazlı kulübe toplam 37 bin 500 lira para cezası verdiği belirtildi.

Kulüp görevlilerinin yardımları ve ihlalin önlenmesi adına ortaya koydukları olumlu gayret nedeniyle bu cezanın 19 bin 375 liraya indirildiği kaydedildi.

Beşiktaş Kulübünün basketbol şubesinden sorumlu yöneticisi Umut Şenol'a da sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle 31 bin 250 lira para cezası kesildiği aktarıldı. Şenol'un müsabaka boyunca olumsuz eylemlerin önlenmesine yönelik gösterdiği gayret nedeniyle de cezanın 15 bin 625 liraya indirildiği ifade edildi.

  1. 05.02.2020
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