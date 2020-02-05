O halini görünce şaştı kaldı! 'Sen neymişsin Sergen hocam'

Beşiktaş'ta rüya gibi bir başlangıç yaparak binlerce taraftarın önünde kendisini siyah beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzalayan Sergen Yalçın, kulübün çehresini değiştirdi. Yıllar sonra yuvasına teknik direktör olarak dönen Kartal'ın efsanesi, camiaya getirdiği pozitif enerjiyle şubat ayının başında bahar havasını getirdi.

Siyah-beyazlıların başında çıktığı ilk maçta Çaykur Rizespor gibi zorlu bir deplasmandan üstün bir oyunla üç puan çıkaran Sergen Hoca, yaptığı kritik dokunuşlarla takımın çehresini de bir anda değiştirdi.

Sergen Yalçın'dan ilk fırça Caner'e! Görüşme odasında... https://t.co/4YiVQcqEN1 — Fotomaç (@fotomac) February 4, 2020

Takımdaki bu değişim taraftarları ve yönetimi oldukça mutlu ederken, yabancı oyuncuları ise bir başka etkiledi.Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bu kadar kısa sürede takımın bambaşka bir hale gelmesinin şaşkınlığını yaşayan siyah-beyazlı ekibin lejyonerleri, yeni hocalarını daha iyi tanımak istediler ve yerli oyuncuları soru yağmuruna tuttular.

FUTBOLCULARI BÜYÜLEDİ

Burak, Gökhan ve Caner, efsane oyuncunun gollerini ve çalımlarını meraklı arkadaşlarına defalarca izletti. Özellikle A Millî Takım'ın 1999 yılında Almanya ile Münih'te yaptığı maçtaki Sergen Yalçın'ın performansı siyah-beyazlı futbolcuları büyüledi.

NKOUDOU: BÖYLESİNİ GÖRMEDİM!

Takımın Fransız yıldızı N'Koudou "Ben böyle bir kabiliyet görmedim" diyerek şaşkınlığını dile getirirken dünyaca ünlü yeni transfer Boateng ise "Türk arkadaşlarımla ne zaman futbol hakkında konuşsam bana hep Sergen Yalçın'ı anlatırlardı" dedi.

Ümraniye'de Sergen Yalçın'ın videoları büyük reyting yaparken özellikle Fenerbahçe ve Denizlispor'a attığı frikik golleri ile 2003'te 50 metre driplingi sonunda Çaykur Rizespor'un filelerini havalandırması tekrar tekrar izlendi.