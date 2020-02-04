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04 Şubat 2020, Salı
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Hentbolcular şampiyon oldu

Hentbolcular şampiyon oldu

ve Hentbol Federasyonu tarafından 'da düzenlenen Türkiye Türkiye Şampiyonası, 'ın şampiyonluğu ile sona erdi.

ve Hentbol Federasyonu tarafından 'da düzenlenen Türkiye Türkiye Şampiyonası, 'ın şampiyonluğu ile sona erdi. Müsabakalara 19 ilden 29 kulüp ve 450'yi aşkın sporcu katıldı.
  1. 4.2.2020
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