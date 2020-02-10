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10 Şubat 2020, Pazartesi
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'tan olay göndermesi! Oscar...

Beşiktaş'tan olay VAR göndermesi! Oscar...

, ligde son haftalarda büyük tartışmalara neden olan 'le () ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Siyah-beyazlılar Oscar ödülleri üzerinden sisteme göndermede bulundu.

, son dönemlerde artan tartışmaları sonrası resmi İngiliz hesabından sürpriz bir paylaşım yaptı. Siyah-beyazlılar, 'e Oscar ödülleri konseptinde bir göndermede bulundu.

Yapılan paylaşımda, "En iyi yardımcı oyuncu, en iyi film kurgusu, en iyi görsel efekt, en iyi özgün senaryo... Ve Oscar VAR'a gidiyor" ifadeleri kullanıldı.

  1. 10.02.2020
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