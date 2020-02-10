Beşiktaş, ligde son haftalarda büyük tartışmalara neden olan Video Asistan Hakem'le (VAR) ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Siyah-beyazlılar Oscar ödülleri üzerinden sisteme göndermede bulundu.
Beşiktaş, son dönemlerde artan VAR tartışmaları sonrası resmi İngiliz hesabından sürpriz bir paylaşım yaptı. Siyah-beyazlılar, Video Asistan Hakem'e Oscar ödülleri konseptinde bir göndermede bulundu.
Yapılan paylaşımda, "En iyi yardımcı oyuncu, en iyi film kurgusu, en iyi görsel efekt, en iyi özgün senaryo... Ve Oscar VAR'a gidiyor" ifadeleri kullanıldı.
?Best supporting actor— Beşiktaş JK English (@BesiktasEnglish) February 10, 2020
?Best film editing
?Best visual effects
?Best original writing
and #Oscars goes to VAR pic.twitter.com/go8U9aqNEd
- 10.02.2020
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Mantık değişecek
Toplam 2
Yorum
BKJ Fulbolun ? motivasyon zaten, motivasyonu yüksek tutan kazanma şansı yüksek olur.
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Beşiktaş'ta Gökhan Gönül Başakşehir karşılaşmasında cezalı duruma düştü
Toplam 1
Yorum
karakartal Douglas Gökhanın yokluğunu aratmayacaktır
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Trabzonspor'dan Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı
Toplam 1
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karakartal geçmiş olsun büyük başkan
Beşiktaş'tan olay VAR göndermesi! Oscar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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