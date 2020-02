Beşiktaş'tan olay VAR göndermesi! Oscar...

Beşiktaş, son dönemlerde artan VAR tartışmaları sonrası resmi İngiliz hesabından sürpriz bir paylaşım yaptı. Siyah-beyazlılar, Video Asistan Hakem'e Oscar ödülleri konseptinde bir göndermede bulundu.

Yapılan paylaşımda, "En iyi yardımcı oyuncu, en iyi film kurgusu, en iyi görsel efekt, en iyi özgün senaryo... Ve Oscar VAR'a gidiyor" ifadeleri kullanıldı.

?Best supporting actor

?Best film editing

?Best visual effects

?Best original writing



and #Oscars goes to VAR pic.twitter.com/go8U9aqNEd