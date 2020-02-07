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07 Şubat 2020, Cuma
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işi kazanma sanatı! Oyunculara bunu söyledi

Sergen Yalçın işi kazanma sanatı! Oyunculara bunu söyledi

Beşiktaş'ta geçtiğimi günlerde göreve getirilen ve çıktığı ilk maçta Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden teknik direktör , siyah-beyazlılarda iki ismi maçı öncesi uyardı.

Beşiktaş Teknik Direktörü , siyah-beyazlı takıma kendi sistemini yerleştirmeye çalışırken futbolcularla bire bir görüşerek onlardan isteklerini ve beklentilerini dile getiriyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre Yalçın son olarak takımın tecrübeli bekleri ve ile bir araya gelirken, ileri çıkışlarıyla bilinen bu iki oyuncudan daha temkinli oynamalarını istedi. Başarılı teknik adam "Hem defansif hem de ofansif anlamda çok güçlü oyuncularsınız fakat sizden ricam önceliğiniz mevkileriniz. İleride iş yapacak oyuncuların dinamosu olun. Siz de rahatlayın takım da rahatlasın. Defansınıza hakim olun" dedi.

"BASİT OYNAYALIM, KAZANALIM"

Takıma toplantılarda da, önceliklerinin her zaman gol atmak olduğunu vurgulayan Sergen Yalçın "Takımda herkes görev alanına sahip çıksın. Defansımız sağlam olsun. Yeter ki basit oynayalım ve kazanalım" ifadelerini kullandı.

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  1. 07.02.2020
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