UEFA tehlikesi
UEFA’ya geçmiş dönem borcu olmadığını bildirmek zorunda olan yönetim, yabancıların ödeme almadan imza vermemesi nedeniyle sıkıntı yaşıyor.
- 8.2.2020
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Yorum
ibrahim sergen harikaydı harika hocada olacak
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Yorum
Osman adamsın sen işte bu !
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Toplam 1
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alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
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