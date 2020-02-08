UEFA tehlikesi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
08 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri UEFA tehlikesi

tehlikesi

UEFA tehlikesi

’ya geçmiş dönem borcu olmadığını bildirmek zorunda olan yönetim, yabancıların ödeme almadan imza vermemesi nedeniyle sıkıntı yaşıyor.

Ekonomik açıdan sıkıntılı günler geçiren 'ta bir tehlike de cephesinde yaşanıyor. UEFA, Beşiktaş'ın Mayıs 2015'te imzaladığı anlaşmasını başarıyla tamamladığını açıklamıştı. Ancak asıl tehlike vadesi geçmiş borçların denetlenecek olması. UEFA, Finansal Fair-Play kriterlerine göre kulübün hiçbir futbolcu, kulüp ya da yasal otoriteye vadesi geçmiş borcu bulunmamalı. Ödemelerini alamayan yabancı futbolcular bu konuda imza atmaya yanaşmıyor. UEFA'ya "Ödenecek geçmiş borcu olmadığını" bildirmek zorunda olan Beşiktaş, futbolculardan bununla ilgili imza almanın peşinde. Siyah beyazlı kulüp bu sorunu çözemezse transfer yasağı ya da lisans çıkartamama gibi cezalarla karşı karşıya kalabilir.
  1. 8.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

UEFA tehlikesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN