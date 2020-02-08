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08 Şubat 2020, Cumartesi
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Son 4 maçta tek galibiyet

Son 4 maçta tek galibiyet

Siyah-beyazlı takım, 'ta oynadığı son 4 resmi mücadelede sadece bir kez kazanabildi.

Siyah-beyazlı takım, 'ta oynadığı son 4 resmi mücadelede sadece bir kez kazanabildi. Evindeki lig maçlarında 'a 2-0, Demir Grup 'a 2-1 yenilen , 'nda ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 mağlup olmuştu. Söz konusu dönemde siyah-beyazlı takım sadece 'ni 4-1'lik skorla geçebilmişti.
  1. 8.2.2020
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