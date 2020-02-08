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08 Şubat 2020, Cumartesi
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‘yoksa’ direktör olmasın

Lucescu ‘yoksa’ direktör olmasın

yönetimi 'yu sportif direktör olarak takımın başına getirmek için çalışıyor. Gelen bilgiler ise Lucescu olmazsa Beşiktaş'ın sportif direktör arayışlarının sezon sonuna kadar donacağı yönünde.

yönetimi 'yu sportif direktör olarak takımın başına getirmek için çalışıyor. Gelen bilgiler ise Lucescu olmazsa Beşiktaş'ın sportif direktör arayışlarının sezon sonuna kadar donacağı yönünde. Bir süre önce bazı İngiliz isimler gündeme gelmiş ama Başkan bu fikre sıcak bakmamıştı
  1. 8.2.2020
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