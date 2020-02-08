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08 Şubat 2020, Cumartesi
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’le yeniden anlaşma yapılsın

Caner’le yeniden anlaşma yapılsın

Siyah-beyazlı taraftarlar, tecrübeli futbolcu ile yeniden sözleşme yapılmasına olumlu bakıyor.

Siyah-beyazlı taraftarlar, tecrübeli futbolcu ile yeniden sözleşme yapılmasına olumlu bakıyor. Başarılı oyuncu için yapılan "Sizce, Caner ile yeni sözleşme yapılmalı mı?" anketine katılanların yüzde 51'i 'Evet' yanıtını verirken, %45'lik kesim 'Hayır', %4'lük grup ise 'Kararsızım' yönünde oy kullandı.
  1. 8.2.2020
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