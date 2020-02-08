Kartal’a 17’lik forvet
Beşiktaş yönetimi, Mayıs ayında 18 yaşına girecek olan ve Saprissa’da forma giyen genç golcü Manfred Ugalde için girişimlerini hızlandırdı.
Siyah-beyazlılar yeni sezon transfer çalışmalarına hız verdi. Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın yönetime verdiği raporda Kosta Rika'nın Saprissa takımında forma giyen Manfred Ugalde'nin transferini istemişti. Bir süre önce futbolcu izleme konusunda anlaşmaya varılan Scoutium'dan da, Mayıs ayında 18 yaşına girecek genç oyuncu için değerlendirme talep edildi. Ugalde için alınan ilk ön raporda genç oyuncunun Milli Takıma kadar yükseldiği bilgisi dikkat çekti. Ayrıca 1.71 boyunda olmasına rağmen fiziği için 76.74 notu verildiği bildirildi. Ugalde'nin tekniği için 80.00 gibi çok üst düzey bir rakam belirlendiği, mental olarak da yüzde 71.75 bir oranı olduğu belirtildi. Scoutlium'dan gelen raporlarda ayrıca, Ugalde'nin hızı, tekniği ve bitiriciliği konusunda da mükemmel yorumlarının yer aldığı bildirildi.
- 8.2.2020
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