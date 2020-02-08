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08 Şubat 2020, Cumartesi
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’a 17’lik forvet

Kartal’a 17’lik forvet

yönetimi, Mayıs ayında girecek olan ve ’da forma giyen genç golcü için girişimlerini hızlandırdı.

Siyah-beyazlılar yeni sezon çalışmalarına hız verdi. yönetimi, 'ın yönetime verdiği raporda Kosta Rika'nın takımında forma giyen 'nin transferini istemişti. Bir süre önce futbolcu izleme konusunda anlaşmaya varılan Scoutium'dan da, Mayıs ayında girecek genç oyuncu için değerlendirme talep edildi. Ugalde için alınan ilk ön raporda genç oyuncunun kadar yükseldiği bilgisi dikkat çekti. Ayrıca 1.71 boyunda olmasına rağmen fiziği için 76.74 notu verildiği bildirildi. Ugalde'nin tekniği için 80.00 gibi çok üst düzey bir rakam belirlendiği, mental olarak da yüzde 71.75 bir oranı olduğu belirtildi. Scoutlium'dan gelen raporlarda ayrıca, Ugalde'nin hızı, tekniği ve bitiriciliği konusunda da mükemmel yorumlarının yer aldığı bildirildi.

  1. 8.2.2020
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