Boateng için flaş yorum! ''Daha iyisi yok''

Eski futbolcu Sebastian Hoeness, Hertha Berlin döneminde takım arkadaşlığı yaptığı Kevin-Prince Boateng hakkında GOAL'e özel açıklamalarda bulundu. Bayern Münih II takımında teknik direktörlük görevini yürüten Hoeness "Hayatımda Boateng'den daha yetenekli bir oyuncuyla oynamadım. İnanılmaz yeteneklere sahipti ve kendine çok güvenirdi. Ne zaman ne yapılması gerektiğini biliyordu ve sorumluluk alıyordu. Ondan birkaç yaş daha büyüktüm. Ona bir keresinde 'Profesyonel olduğun zaman her şey kaç kişinin önünde oynadığın veya ne kadar para kazandığınla değil, kaç şampiyonluk kazandığınla ilgili olacak' demiştim' ifadelerini kullandı. Boateng, kariyeri boyunca Hertha Berlin, Tottenham, B. Dortmund, Portsmouth, Milan, Schalke, Las Palmas, Frankfurt, Sassuolo, Barcelona ve Fiorentina'da oynadı.