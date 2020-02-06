Göztepe - Beşiktaş maçı tekrarlanacak mı? Rıdvan Dilmen açıkladı

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI

"Dün akşam Bursaspor, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş divan kurulu başkanlarının gerçekleştirdiği toplantıyı izleme fırsatım oldu. Onların da kendi kulüplerine yönelik bir takım mesajları vardı."