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Göztepe - Beşiktaş maçı tekrarlanacak mı? Rıdvan Dilmen açıkladı
NTV Spor'un internet üzerinden gerçekleştirdiği bir yayında açıklamalarda bulunan ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Göztepe - Beşiktaş karşılaşmasının kural hatası nedeniyle tekrarlanıp tekrarlanmayacağını konusuna açıklık getirdi.
6 Şubat 2020 Perşembe 19:11
Güncelleme: 06.02.2020 19:12
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Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Göztepe'nin Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği mücadelede 2-1 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona ermişti.
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Mücadelenin ardından siyah-beyazlılar, skor 1-1 iken TylorBoyd'un başına gelen top yüzünden maçın durmasından sonra hakemin oyunu tekrar başlattığı sırada Atiba'nın uyarısına rağmen topu rakibe vererek kural hatası yaptığını ve bu pozisyonun devamında da Göztepe'nin ikinci golünü bulduğunu belirterek maça itiraz etmişti.
Kara Kartal, IFAB Oyun Kurallarına göre kural ihlali yapıldığını savunarak, 2-1 yenildikleri maç için "Hükmen galip ilan edilmeliyiz" derken, aksi halde ise tekrar istedi.
NTV Dijital'de yayınlanan Futbol Net Özel programında konuşan ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, mücadelenin tekrarlanıp tekrarlanmayacağı konusunda flaş açıklamalarda bulundu.
İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI
"Dün akşam Bursaspor, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş divan kurulu başkanlarının gerçekleştirdiği toplantıyı izleme fırsatım oldu. Onların da kendi kulüplerine yönelik bir takım mesajları vardı."