Yağmur altında keyifli idman

Jeramein Lens sadece yürüyüş yaparken, altyapıdan Almos Kaan Kalafat ile Harun Kaya da antrenmanda yer aldı. Siyah-beyazlılar bugün 11.30'daki idmanın ardından öğleden sonra özel uçakla Trabzon'a, ardından kara yolu ile Rize'ye giderek burada kampa girecek.