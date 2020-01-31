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31 Ocak 2020, Cuma
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Yağmur altında keyifli idman

Yağmur altında keyifli idman

'ın dün sabah yönetiminde yapılan ve sağanak yağmur altında gerçekleştirilen idmanında futbolcuların neşeli görüntüleri gözden kaçmadı.

Jeramein Lens sadece yürüyüş yaparken, altyapıdan Almos Kaan Kalafat ile Harun Kaya da antrenmanda yer aldı. Siyah-beyazlılar bugün 11.30'daki idmanın ardından öğleden sonra özel uçakla 'a, ardından kara yolu ile 'ye giderek burada kampa girecek.

  1. 31.1.2020
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