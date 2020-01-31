Yağmur altında keyifli idman
Beşiktaş'ın dün sabah Sergen Yalçın yönetiminde yapılan ve sağanak yağmur altında gerçekleştirilen idmanında futbolcuların neşeli görüntüleri gözden kaçmadı.
Jeramein Lens sadece yürüyüş yaparken, altyapıdan Almos Kaan Kalafat ile Harun Kaya da antrenmanda yer aldı. Siyah-beyazlılar bugün 11.30'daki idmanın ardından öğleden sonra özel uçakla Trabzon'a, ardından kara yolu ile Rize'ye giderek burada kampa girecek.
- 31.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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