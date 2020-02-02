Kartal siftah yaptı
Kara Kartal'ın genç isimlerinden Kartal Yılmaz, dün ilk kez Süper Lig'de forma giydi.
Kara Kartal'ın genç isimlerinden Kartal Yılmaz, dün ilk kez Süper Lig'de forma giydi. Bu sezon daha önce 2 kez Avrupa Ligi karşılaşmasında şans bulan 19 yaşındaki orta saha, 83. dakikada Ljajic'in yerine oyuna girdi. Kartal, kendini çok gösteremese de büyük bir hata da yapmadı. Orta halli bir performans sergiledi.
- 2.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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