Kartal siftah yaptı

Kara Kartal'ın genç isimlerinden Kartal Yılmaz, dün ilk kez Süper Lig'de forma giydi. Bu sezon daha önce 2 kez Avrupa Ligi karşılaşmasında şans bulan 19 yaşındaki orta saha, 83. dakikada Ljajic'in yerine oyuna girdi. Kartal, kendini çok gösteremese de büyük bir hata da yapmadı. Orta halli bir performans sergiledi.