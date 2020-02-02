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02 Şubat 2020, Pazar
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siftah yaptı

Kartal siftah yaptı

 'ın genç isimlerinden Kartal Yılmaz, dün ilk kez 'de forma giydi.

'ın genç isimlerinden Kartal Yılmaz, dün ilk kez 'de forma giydi. Bu sezon daha önce 2 kez Avrupa Ligi karşılaşmasında şans bulan 19 yaşındaki orta saha, 83. dakikada Ljajic'in yerine oyuna girdi. Kartal, kendini çok gösteremese de büyük bir hata da yapmadı. Orta halli bir performans sergiledi.

  1. 2.2.2020
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