Lucescu süre istedi
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan sonra Beşiktaş'ın Mircea Lucescu operasyonu da başladı. Siyah-beyazlı yönetimin, Bükreş’te sportif direktörlük teklif ettiği Rumen hoca, öneriye sıcak yaklaştı ve birkaç gün süre istedi.
Sergen Yalçın'ın göreve başlamasının ardından takımın başına tecrübeli bir sportif direktör getirmek isteyen Beşiktaş'ta Lucescu ile önceki gün Bükreş'te bir görüşme gerçekleştirdi. İbrahim Altınsay ve Futbol A.Ş yöneticilerinin katıldığı görüşmede, Beşiktaş'ın 2 senelik planlaması deneyimli hoca ile paylaşıldı. Önümüzdeki senelerde genç yeteneklerden kurulu, yaş ortalamasının 23-24 olduğu bir takım kurmak isteyen yöneticilerin, bu plan ve projelerini Mircia Lucescu'nun çok takdir ettiği ve düşünmek için birkaç gün süre istediği öğrenildi. Mircea Lucescu hafta sonuna kadar kararını siyah-beyazlı yönetime bildirecek.
- 31.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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