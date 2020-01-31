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31 Ocak 2020, Cuma
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Lucescu süre istedi

Lucescu süre istedi

'ta 'dan sonra Beşiktaş'ın operasyonu da başladı. Siyah-beyazlı yönetimin, Bükreş’te sportif direktörlük teklif ettiği Rumen hoca, öneriye sıcak yaklaştı ve birkaç gün süre istedi.

'ın göreve başlamasının ardından takımın başına tecrübeli bir sportif direktör getirmek isteyen 'ta Lucescu ile önceki gün Bükreş'te bir görüşme gerçekleştirdi. İbrahim Altınsay ve A.Ş yöneticilerinin katıldığı görüşmede, Beşiktaş'ın 2 senelik planlaması deneyimli hoca ile paylaşıldı. Önümüzdeki senelerde genç yeteneklerden kurulu, yaş ortalamasının 23-24 olduğu bir takım kurmak isteyen yöneticilerin, bu plan ve projelerini Mircia Lucescu'nun çok takdir ettiği ve düşünmek için birkaç gün süre istediği öğrenildi. hafta sonuna kadar kararını siyah-beyazlı yönetime bildirecek.

  1. 31.1.2020
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