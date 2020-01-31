Dorukhan Toköz’de geri sayım
Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz, hem siyah - beyazlılara hem de A Milli Takım'a dönmek için gün sayıyor. 6 Ekim'deki Alanyaspor karşılaşmasında dizinden sakatlanan ve uzun bir tedavi süreci geçirdikten sonra siyah-beyazlıların Antalya'da yaptığı ikinci yarı hazırlıklarında katılan Dorukhan Toköz, düz koşulara başladı.
Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz, hem siyah - beyazlılara hem de A Milli Takım'a dönmek için gün sayıyor. 6 Ekim'deki Alanyaspor karşılaşmasında dizinden sakatlanan ve uzun bir tedavi süreci geçirdikten sonra siyah-beyazlıların Antalya'da yaptığı ikinci yarı hazırlıklarında katılan Dorukhan Toköz, düz koşulara başladı. Genç orta saha oyuncusunun, Mart ayında forması tam hazır olarak geri dönmesi bekleniyor.
- 31.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Dorukhan Toköz’de geri sayım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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