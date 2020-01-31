Dorukhan Toköz’de geri sayım

Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz, hem siyah - beyazlılara hem de A Milli Takım'a dönmek için gün sayıyor. 6 Ekim'deki Alanyaspor karşılaşmasında dizinden sakatlanan ve uzun bir tedavi süreci geçirdikten sonra siyah-beyazlıların Antalya'da yaptığı ikinci yarı hazırlıklarında katılan Dorukhan Toköz, düz koşulara başladı. Genç orta saha oyuncusunun, Mart ayında forması tam hazır olarak geri dönmesi bekleniyor.