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31 Ocak 2020, Cuma
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’de geri sayım

Dorukhan Toköz’de geri sayım

'ın genç yıldızı , hem siyah - beyazlılara hem de A 'a dönmek için gün sayıyor. 6 Ekim'deki karşılaşmasında dizinden sakatlanan ve uzun bir tedavi süreci geçirdikten sonra siyah-beyazlıların 'da yaptığı hazırlıklarında katılan Dorukhan Toköz, düz koşulara başladı.

'ın genç yıldızı , hem siyah - beyazlılara hem de A 'a dönmek için gün sayıyor. 6 Ekim'deki karşılaşmasında dizinden sakatlanan ve uzun bir tedavi süreci geçirdikten sonra siyah-beyazlıların 'da yaptığı hazırlıklarında katılan Dorukhan Toköz, düz koşulara başladı. Genç orta saha oyuncusunun, Mart ayında forması tam hazır olarak geri dönmesi bekleniyor.

  1. 31.1.2020
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