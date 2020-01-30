Caner Erkin'den transfer kararı! Ayrılık...

Beşiktaş'ta yıllık 1 milyon 750 bin Euro alan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin'e yönetim tarafından 850 bin Euro maaş üzerinden iki yıllık mukavele teklifi götürülmüştü.

Sabah'ta yer alan habere göre yıldız futbolcunun buna karşılık 1.4 milyon Euro talep ettiği öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmeler ise Caner'in Erzurumspor maçında Elneny ile yaşadığı tartışmanın ardından ileri bir tarihe ertelendi.

YURT DIŞI SEÇENEĞİNİ GÜNDEMİNE ALDI

Göztepe maçına da yedek kulübesinde başlayan Caner'in kariyeri ile ilgili planlarına yurt dışı seçeneğini dahil ettiği gelen bilgiler arasında. Kariyerinde Manisaspor, CSKA Moskova, Galatasaray, Inter, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giyen Caner Erkin, siyah-beyazlı formayla toplam 110 maça çıktı ve 5 gol atarken 27 de asist yapma başarısı gösterdi.