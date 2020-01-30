Caner Erkin'den transfer kararı! Ayrılık...
Beşiktaş, tecrübeli sol bek Caner Erkin'le sözleşme uzatmak için görüşmelere başlamıştı. 31 yaşındaki futbolcunun, siyah-beyazlı yönetimle rakamda uzlaşamadığı ve yurt dışı seçeneğini gündemine aldığı ifade edildi.
Beşiktaş'ta yıllık 1 milyon 750 bin Euro alan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin'e yönetim tarafından 850 bin Euro maaş üzerinden iki yıllık mukavele teklifi götürülmüştü.
Sabah'ta yer alan habere göre yıldız futbolcunun buna karşılık 1.4 milyon Euro talep ettiği öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmeler ise Caner'in Erzurumspor maçında Elneny ile yaşadığı tartışmanın ardından ileri bir tarihe ertelendi.
YURT DIŞI SEÇENEĞİNİ GÜNDEMİNE ALDI
Göztepe maçına da yedek kulübesinde başlayan Caner'in kariyeri ile ilgili planlarına yurt dışı seçeneğini dahil ettiği gelen bilgiler arasında. Kariyerinde Manisaspor, CSKA Moskova, Galatasaray, Inter, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giyen Caner Erkin, siyah-beyazlı formayla toplam 110 maça çıktı ve 5 gol atarken 27 de asist yapma başarısı gösterdi.
- 30.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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