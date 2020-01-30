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30 Ocak 2020, Perşembe
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Rebocho'da opsiyon krizi!

Rebocho'da opsiyon krizi!

yönetimi bu sezon 7 maçta daha 45'er dakika forma giymesi halinde sözleşmesindeki 2.8 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek olan 'nun avukatıyla görüştü. Portekizli sol bekin kulübü Gunigamp'ın opsiyonu kaldırmasını isteyen siyah-beyazlı yöneticiler, "Aksi takdirde sezon sonuna kadar oynayamaz!" şeklinde rest çekti.

harcama limitine takılan ve kadrosuna takviye yapamayan , takımda kiralık olarak forma giyen konusunda da büyük sıkıntı yaşıyor. Sezon başında Fransız ekibi Guingamp'dan kiralanan Portekizli sol bekin sözleşmesindeki zorunlu satın alma opsiyonu yönetimi kara kara düşündürüyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Beşiktaş yönetimi, 7 maçta daha 45'er dakika forma giymesi halinde sözleşmesindeki 2.8 milyon Euro'luk opsiyon maddesi devreye girecek olan Pedro Rebocho'nun avukatıyla Vodafone Park'ta bir araya geldi. Siyah-beyazlılar, Portekizli yıldızın temsilcisine "Rebocho'nun kulübü yeni sözleşmeyle bu zorunluluğu ortadan kaldırmalı. Aksi takdirde sezon sonuna kadar kadroda olması mümkün değil" sözleriyle alınan kararı bildirdi. Ancak Rebocho'nun bonservisini elinde bulunduran Guingamp Kulübü bu teklifi kabul etmedi. Bunun üzerine Çebi yönetiminin, Rebocho için son bir görüşme yapacağı, yine olumsuz sonuç çıkması halinde sezon sonuna kadar sol bekte Caner ve Rıdvan'la devam edeceği belirtildi.

BEKLENTİLERİN UZAĞINDA KALDI

Kartal'ın sezon başında Fransız ekibi Guingamp'dan büyük umutlarla kiraladığı Pedro Rebocho, şu ana kadar sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı. 25 yaşındaki oyuncu 9'u , 6'sı Avrupa Ligi, 2'si de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 17 resmi maça çıkarken, asist ve gol katkısı yapamadı.

  1. 30.01.2020
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