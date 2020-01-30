Rebocho'da opsiyon krizi!
Beşiktaş yönetimi bu sezon 7 maçta daha 45'er dakika forma giymesi halinde sözleşmesindeki 2.8 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek olan Pedro Rebocho'nun avukatıyla görüştü. Portekizli sol bekin kulübü Gunigamp'ın opsiyonu kaldırmasını isteyen siyah-beyazlı yöneticiler, "Aksi takdirde sezon sonuna kadar oynayamaz!" şeklinde rest çekti.
Transferde harcama limitine takılan ve kadrosuna takviye yapamayan Beşiktaş, takımda kiralık olarak forma giyen Pedro Rebocho konusunda da büyük sıkıntı yaşıyor. Sezon başında Fransız ekibi Guingamp'dan kiralanan Portekizli sol bekin sözleşmesindeki zorunlu satın alma opsiyonu yönetimi kara kara düşündürüyor.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre Beşiktaş yönetimi, 7 maçta daha 45'er dakika forma giymesi halinde sözleşmesindeki 2.8 milyon Euro'luk opsiyon maddesi devreye girecek olan Pedro Rebocho'nun avukatıyla Vodafone Park'ta bir araya geldi. Siyah-beyazlılar, Portekizli yıldızın temsilcisine "Rebocho'nun kulübü yeni sözleşmeyle bu zorunluluğu ortadan kaldırmalı. Aksi takdirde sezon sonuna kadar kadroda olması mümkün değil" sözleriyle alınan kararı bildirdi. Ancak Rebocho'nun bonservisini elinde bulunduran Guingamp Kulübü bu teklifi kabul etmedi. Bunun üzerine Çebi yönetiminin, Rebocho için son bir görüşme yapacağı, yine olumsuz sonuç çıkması halinde sezon sonuna kadar sol bekte Caner ve Rıdvan'la devam edeceği belirtildi.
BEKLENTİLERİN UZAĞINDA KALDI
Kartal'ın sezon başında Fransız ekibi Guingamp'dan büyük umutlarla kiraladığı Pedro Rebocho, şu ana kadar sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı. 25 yaşındaki oyuncu 9'u Süper Lig, 6'sı Avrupa Ligi, 2'si de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 17 resmi maça çıkarken, asist ve gol katkısı yapamadı.
- 30.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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