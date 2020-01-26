Beşiktaş'ın Göztepe maçında Rıdvan Yılmaz sürprizi!

Teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş'ın ligdeki rakibi Göztepe... Siyah-beyazlıların İzmir temsilcisi ile deplasmanda karşı karşıya geleceği maçın ilk 11'inde büyük bir sürpriz vardı.

Siyah-beyazlıların ilk 11'inin değişmez sol beki olan Caner Erkin'in yerine bu kez 18 yaşındaki genç futbolcu Rıdvan Yılmaz'a şans verildi. Genç isim bu sezon Beşiktaş'la ilk kez bir lig maçına çıkacak.

RIDVAN YILMAZ KİMDİR?

Beşiktaş'ın altyapısında yetişen Rıdvan Yılmaz, bu sezon U19 Ligi'nde 15 maçta forma giydi ve 3 gol kaydetti. Genç oyuncu bir kez de Türkiye Kupası'nda oynadı. Rıdvan Yılmaz'ın siyah-beyazlı takımla olan kontratı 2023'te sona eriyor.