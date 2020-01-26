Beşiktaş'ın Göztepe maçında Rıdvan Yılmaz sürprizi! Rıdvan Yılmaz kimdir? - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
26 Ocak 2020, Pazar
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'ın maçında sürprizi!

Beşiktaş'ın Göztepe maçında Rıdvan Yılmaz sürprizi!

'ın 'in 19. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geleceği maçın ilk 11'inde sürprizi yaşandı. Siyah-beyazlılarda 18 yaşındaki sol bek, tecrübeli oyuncu Caner Erkin'i kesmeyi başardı.

Teknik direktör ile yollarını ayıran 'ın ligdeki rakibi ... Siyah-beyazlıların İzmir temsilcisi ile deplasmanda karşı karşıya geleceği maçın ilk 11'inde büyük bir sürpriz vardı.

Siyah-beyazlıların ilk 11'inin değişmez sol beki olan Caner Erkin'in yerine bu kez 18 yaşındaki genç futbolcu 'a şans verildi. Genç isim bu sezon Beşiktaş'la ilk kez bir lig maçına çıkacak.

RIDVAN YILMAZ KİMDİR?

Beşiktaş'ın altyapısında yetişen Rıdvan Yılmaz, bu sezon U19 Ligi'nde 15 maçta forma giydi ve 3 gol kaydetti. Genç oyuncu bir kez de 'nda oynadı. Rıdvan Yılmaz'ın siyah-beyazlı takımla olan kontratı 2023'te sona eriyor.

  1. 26.01.2020
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