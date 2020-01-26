Beşiktaş'a son dakika Gökhan Gönül şoku!

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında İzmir temsilcisi Göztepe ile karşı karşı karşıya gelecek. Son olarak Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ve yaralarını sarmak için puan veya puanlara kazanmak isteyen siyah beyazlılara kötü haber geldi.

Siyah beyazlılarda flaş bir gelişme yaşadı; Son dakika haberine göre, tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül, geçirdiği faranjit rahatsızlığı sebebiyle forma giyemeyecek.

YILDIZ İSİMLER KADRODA YOK

Öte yandan kısa süre önce Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, Göztepe deplasmanında Pedro Rebocho ve Jeremain Lens'i götürmeme kararı almıştı. Mısır'lı yıldız Elneny'in ise cezası bulunuyor. Siyah-beyazlılarda orta saha oyuncusu Adem Ljajic de sakatlığı nedeniyle kafilede yer almadı. Beşiktaş Ljajic ile ilgili yaptığı açıklamada, "Antrenmanda sol arka üst adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Adem Ljajic'e yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda biceps femoris tendiniti tanısı konmuştur. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" demişti.

DOUGLAS UZUN ZAMAN SONRA...

Sezon başında transfer edilen Brezilyalı Douglas ise, uzun süren sakatlığı sonrasında Beşiktaş kafilesine dahil edilmişti.