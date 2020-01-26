Beşiktaş'ta 30 milyonluk tehlike! Abdullah Avcı...
Beşiktaş, ligde ve kupada alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı almıştı. Bu hamlenin ardından siyah-beyazlı takımı bekleyen büyük tehlike ortaya çıktı.
Beşiktaş Yönetimi'nin, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolları tek taraflı ayırarak büyük bir riske girdiği ifade edildi. Skorer'de yer alan habere göre siyah-beyazlı yönetim, aylık 1 milyon lira kazanan ve 2,5 sene daha sözleşmesi bulunan Avcı'ya karşılıklı anlaşmaya yanaşmaması halinde 30 milyon lira ödemek zorunda kalacak.
Siyah-beyazlılar sözleşmesi gereği bir kulüple anlaşana kadar deneyimli teknik adama bu parayı ödemeye devam edecek. Avcı farklı bir kulüpte çalışmaya başlasa dahi alacağı ücret, aylık 1 milyon liranın altında olursa aradaki farkı yine siyah-beyazlılar ödeyecek.
Ancak Abdullah Avcı, yönetimle anlaşırsa ödeme planı da taraflar arasında yapılacak fesih sözleşmesine göre belirlenecek.
- 26.01.2020
- Güncelleme: 26.01.2020 12:46
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Beşiktaş'ta 30 milyonluk tehlike! Abdullah Avcı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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