Beşiktaş'ta 30 milyonluk tehlike! Abdullah Avcı... Son dakika haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
26 Ocak 2020, Pazar
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'ta 30 milyonluk tehlike! ...

Beşiktaş'ta 30 milyonluk tehlike! Abdullah Avcı...

, ligde ve kupada alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör ile yollarını ayırma kararı almıştı. Bu hamlenin ardından siyah-beyazlı takımı bekleyen büyük tehlike ortaya çıktı.

Yönetimi'nin, teknik direktör ile yolları tek taraflı ayırarak büyük bir riske girdiği ifade edildi. Skorer'de yer alan habere göre siyah-beyazlı yönetim, aylık 1 milyon lira kazanan ve 2,5 sene daha sözleşmesi bulunan Avcı'ya karşılıklı anlaşmaya yanaşmaması halinde 30 milyon lira ödemek zorunda kalacak.

Siyah-beyazlılar sözleşmesi gereği bir kulüple anlaşana kadar deneyimli teknik adama bu parayı ödemeye devam edecek. Avcı farklı bir kulüpte çalışmaya başlasa dahi alacağı ücret, aylık 1 milyon liranın altında olursa aradaki farkı yine siyah-beyazlılar ödeyecek.

Ancak Abdullah Avcı, yönetimle anlaşırsa ödeme planı da taraflar arasında yapılacak fesih sözleşmesine göre belirlenecek.

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  1. 26.01.2020
  2. Güncelleme: 26.01.2020 12:46
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