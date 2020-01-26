Beşiktaş'ta 30 milyonluk tehlike! Abdullah Avcı...

Beşiktaş Yönetimi'nin, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolları tek taraflı ayırarak büyük bir riske girdiği ifade edildi. Skorer'de yer alan habere göre siyah-beyazlı yönetim, aylık 1 milyon lira kazanan ve 2,5 sene daha sözleşmesi bulunan Avcı'ya karşılıklı anlaşmaya yanaşmaması halinde 30 milyon lira ödemek zorunda kalacak.

Siyah-beyazlılar sözleşmesi gereği bir kulüple anlaşana kadar deneyimli teknik adama bu parayı ödemeye devam edecek. Avcı farklı bir kulüpte çalışmaya başlasa dahi alacağı ücret, aylık 1 milyon liranın altında olursa aradaki farkı yine siyah-beyazlılar ödeyecek.

Ancak Abdullah Avcı, yönetimle anlaşırsa ödeme planı da taraflar arasında yapılacak fesih sözleşmesine göre belirlenecek.