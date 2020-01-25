Abdullah Avcı Beşiktaş'ta oyuncularla vedalaştı! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Ocak 2020, Cumartesi
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Abdullah Avcı Beşiktaş'ta oyuncularla vedalaştı!

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı yaklaşık 6 saatlik toplantı sonrası yolların ayrıldığı teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularıyla son kez buluştu. Tecrübeli çalıştırıcı siyah-beyazlı camia için bir de veda mesajı yayınladı.

25 Ocak 2020 Cumartesi 14:17
Abdullah Avcı Beşiktaş'ta oyuncularla vedalaştı!

Beşiktaş'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda BB Erzurumspor'a karşı elenilmesinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasına karar verildi. Deneyimli teknik adam, tesislerde oyuncularıyla vedalaşırken, siyah-beyazlı camia için de şu mesajı paylaştı:

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Abdullah Avcı Beşiktaş'ta oyuncularla vedalaştı!

10 Haziran 2019 günü başladığım Beşiktaş futbol A takımı teknik direktörlüğü görevim 24 Ocak 2020 tarihi itibarıyla son bulmuştur. Süreç boyunca, karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen, Beşiktaş kulübüne hizmet etmenin büyük onurunu yaşadım. Bir aile olmanın ilk kuralına sadık kalıp sorunlarımızı yansıtmamanın doğru olduğuna inandım. İmkansızlıklarda kenetlenmeyi, sorunlara değil çözümlere odaklanmayı seçtim. Yaşadığımız tüm maddi ve manevi zorluklarda, yanımda duran teknik ekibime, bana olan inancı ve anlayışı için minnettarım. İyi ve kötü günde desteğini esirgemeyen, tutkusu ve coşkusu ile bana unutulmaz anlar yaşatan Beşiktaş taraftarına da sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bu ayrılığın, hak ettikleri başarıyı getirmesini temenni ederim. Saygılarımla.

Abdullah Avcı Beşiktaş'ta oyuncularla vedalaştı!

Deneyimli teknik adamın vedasından kareler...

Abdullah Avcı Beşiktaş'ta oyuncularla vedalaştı!
Abdullah Avcı Beşiktaş'ta oyuncularla vedalaştı!
Abdullah Avcı Beşiktaş'ta oyuncularla vedalaştı!
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