Süper Lig'de Göztepe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın takım otobüsü, İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'na doğru yola çıktığı sırada bir grup Göztepeli taraftarın taşlı saldırısına maruz kaldı.
Süper Lig'de Göztepe'ye İzmir deplasmanında konuk olacak Beşiktaş kafilesini taşıyan otobüs, bugün ilk kez kapılarını açacak Gürsel Aksel Stadı'na gelirken olay çıktı.
Kafileyi taşıyan otobüsün Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden geçişi sırası bir grup Göztepeli taraftar, takım otobüsüne taş attı. Çevik kuvvet ekiplerinin ise gruba müdahale ettiği öğrenildi. TOMA'yla taşkınlık yapan grubun üzerine tazyikli su sıkan emniyet güçleri, biber gazıyla taraftarları uzaklaştırdı.
Beşiktaş takımı geniş güvenlik önlemleri altında Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne giriş yaptı. Kafile stada girerken ise herhangi bir taşkınlık yaşanmadı.
- 26.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Beşiktaş takım otobüsüne İzmir'de taşlı saldırı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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