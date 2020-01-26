Beşiktaş takım otobüsüne İzmir'de taşlı saldırı

Süper Lig'de Göztepe'ye İzmir deplasmanında konuk olacak Beşiktaş kafilesini taşıyan otobüs, bugün ilk kez kapılarını açacak Gürsel Aksel Stadı'na gelirken olay çıktı.

Kafileyi taşıyan otobüsün Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden geçişi sırası bir grup Göztepeli taraftar, takım otobüsüne taş attı. Çevik kuvvet ekiplerinin ise gruba müdahale ettiği öğrenildi. TOMA'yla taşkınlık yapan grubun üzerine tazyikli su sıkan emniyet güçleri, biber gazıyla taraftarları uzaklaştırdı.

Beşiktaş takımı geniş güvenlik önlemleri altında Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne giriş yaptı. Kafile stada girerken ise herhangi bir taşkınlık yaşanmadı.