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26 Ocak 2020, Pazar
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takım otobüsüne 'de taşlı saldırı

Beşiktaş takım otobüsüne İzmir'de taşlı saldırı

'de ile karşılaşacak olan 'ın takım otobüsü, 'de Stadı'na doğru yola çıktığı sırada bir grup Göztepeli taraftarın taşlı saldırısına maruz kaldı.

'de 'ye deplasmanında konuk olacak kafilesini taşıyan otobüs, bugün ilk kez kapılarını açacak Stadı'na gelirken olay çıktı.

Kafileyi taşıyan otobüsün Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden geçişi sırası bir grup Göztepeli taraftar, takım otobüsüne taş attı. Çevik kuvvet ekiplerinin ise gruba müdahale ettiği öğrenildi. TOMA'yla taşkınlık yapan grubun üzerine tazyikli su sıkan emniyet güçleri, biber gazıyla taraftarları uzaklaştırdı.

Beşiktaş takımı geniş güvenlik önlemleri altında Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne giriş yaptı. Kafile stada girerken ise herhangi bir taşkınlık yaşanmadı.


  1. 26.01.2020
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