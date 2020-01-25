Beşiktaş'a geleceği konuşulan Lucescu'ya sağlık engeli

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasından sonra arayışlar başlamış ve bu görev için en büyük aday Sergen Yalçın olarak göze çarpmıştı. Siyah-beyazlı takımda teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ın sportif direktör olarak da Mircea Lucescu ismi ön plana çıkmıştı. Ancak Lucescu'nun sağlık nedenleri dolayısıyla Haziran'a kadar çalışmasının yasak olduğu belirtildi.

Lucescu'nun Sion'da yine sportif direktörlük görevine getirileceği konuşulurken, kulüp Başkanı Consantin Rumen teknik adamın Aralık'ta ameliyat olduğunu ve Haziran'a kadar çalışmasının yasaklandığını söyledi.

Sion Başkanı Consantin, "Lucescu Aralık'ta ameliyat olmak zorunda kaldı ve Ocak'ta tekrar çalışmaya başlamak istedi. Ancak doktoru bunu yasakladı. Eşi de istemedi. En erken Haziran'da çalışabilir." dedi.