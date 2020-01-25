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25 Ocak 2020, Cumartesi
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'e geldi! Karius'a tepki...

Beşiktaş İzmir'e geldi! Karius'a tepki...

'in 19'uncu haftasında yarın Stadı'nda Göztepe ile karşılaşacak , 'e geldi. Siyah-beyazlı takımın Alman file bekçisine bazı taraftarlar tepki gösterdi.

Adnan Menderes Havalimanı'na saat 16.00'da gelen kafileyi az sayıda taraftar karşıladı. Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda havalimanına gelen futbolseverler kaleci Karius'u protesto etti. Tecrübeli kaleci VIP kapısında çıkar çıkmaz tepki gördü.

Bir grup Beşiktaşlı Karius'u yuhalayarak, "Go home Karius (Evine dön)" tezahüratları yaptı. Alman kaleci ise kendisini protesto edenlere el salladı. Taraftarlar Burak ve Boyd ile ise fotoğraf çekildi. 'ta takımı sahaya Yardımcı Antrenör Şenol Fidan'ın çıkaracağı açıklandı.

Beşiktaş'ın 20 kişilik kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Douglas, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Burak Yılmaz, N'Koudou, Necip Uysal, Domogoj Vida, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.

Loris Karius'a İzmir'de protesto!

  1. 25.01.2020
  2. Güncelleme: 25.01.2020 17:27
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