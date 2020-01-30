Yeniden 19.03 başlasın

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen başladı. Siyah beyazlı kulüp, Yalçın'la 31 Mayıs 2021 yılına kadar sözleşme imzaladı. Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını önce TFF'ye, ardından da KAP'a bildirdi. Beşiktaş, bugün saat 19.03'te 47 yaşındaki teknik adam Sergen Yalçın için Vodafone Park'ta imza töreni düzenleyecek ve ardından Sergen Yalçın takımın başında ilk idmanına çıkacak. Törene taraftarlar da bilet almadan katılabilecek. Siyah-beyazlı kulübün efsane isimleri arasında yer alan Sergen Yalçın, böylece 13 yıl aradan sonra Beşiktaş'a bu kez teknik direktör olarak geri döndü.



TARAFTARLAR UMUTLU

Beşiktaşlı taraftarlar eski futbolcuları Sergen Yalçın'ı sezon başından beri unutmadı. Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde tecrübeli teknik adama protestolarını bile Sergen Yalçın tezahüratı ile gösteren siyah-beyazlı taraftarların isteği, yönetim kurulunun Yalçın ile 1,5 yıllığına anlaşmasıyla gerçekleşmiş oldu. Sergen Yalçın, Beşiktaş Teknik Direktörü olarak ilk deneyimini 20. haftadaki Çaykur Rizespor maçında yaşayacak. Teknik patron Sergen, zorlu görevinde hem Beşiktaş'ın savunmasını düzeltmeye çalışacak hem de bu sezonki tek kulvar olan Süper Lig'de takımını ileriye taşımaya çalışacak. Bu arada Yalçın'ın yardımcılıklarını; siyahbeyazlı takımda bir dönem forma giymiş olan Murat Şahin ve Çağdaş Atan yapacak.



100. YILIN KAHRAMANI

Dört büyüklerde forma giyen ilk oyuncu unvanına sahip olan Sergen Yalçın Beşiktaş'ın 100. yılında attığı 11 golle şampiyonluğun da 'baş mimarı' oldu.



Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın yanı sıra G.Saray, F.Bahçe ve Trabzonspor'da oynayarak 4 büyüklerde forma giyen ilk oyuncu unvanını elde etti. 47 yaşındaki Yalçın, takımının 100. yılında elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu. Beşiktaş'ın 100. yılında kazandığı şampiyonlukta en dikkati çeken isimler arasında gösterilen Sergen Yalçın, attığı 11 golle siyahbeyazlı takımın şampiyonluk kupasını kaldırmasında en çok katkı veren isimler arasında yer aldı. Bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, unutulmaz Chelsea maçının da kahramanı oldu. İngiltere'de oynanan ve İlhan Mansız'ın gördüğü kırmızı kartla siyah-beyazlı takımın 10 kişi mücadele ettiği maçta Sergen Yalçın, attığı iki golle takımına 2-0'lık galibiyeti getirdi. 2005-06 sezonu sonuna kadar Beşiktaş forması giyen Sergen, 2007-08 sezonunda Eskişehirspor formasıyla futbolculuk kariyerini noktaladı.



İLK HOCALIK DENEYİMİ GAZİANTEP'TE

Futbolculuk kariyerinin ardından Beşiktaş'ın altyapı takımlarında antrenörlük yapan Yalçın, ilk teknik direktörlük deneyimini 2015'te Gaziantepspor'un başında yaşadı. Sergen Yalçın, 5 yıla yaklaşan teknik direktörlük kariyerinde daha sonra sırasıyla Sivas, Kayseri, Eskişehir, Konya, Alanya'yı çalıştırdı. Bu sezonun başında Y. Malatya'nın başına geçen Sergen Yalçın, devre arasında kulübüyle yollarını ayırdı.



ALACAĞI ÜCRET AVCI'NIN YARISI

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın alacağı ücretin, gönderilen teknik direktör Abdullah Avcı'nın yarısı olması dikkat çekti. Beşiktaş, görevden alınan Abdullah Avcı'ya senelik net 12 milyon lira ödüyordu. Resmi bir açıklama yapılmasa da Sergen Yalçın'a ödenecek ücretin bunun bir hayli altında olacağı ifade edildi. Sergen Yalçın bu sezon için 2 milyon TL, gelecek sezon için de 6 milyon TL kazanması bekleniyor.



Sergen, Beşiktaş'taki futbolculuk döneminde 7 kez kupa sevinci yaşadı. Ligde 3 kez siyah-beyazlı formayla şampiyonluk kupasını kaldıran Yalçın, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Kupası'nı ikişer defa kazanan kadroda yer aldı.



Yalçın, Beşiktaş'taki iki döneminde toplam 298 resmi karşılaşmaya çıktı. Siyah-beyazlı formayla 230 Süper Lig maçında görev alan Yalçın, 40 Avrupa mücadelesinde oynadı. 23 Türkiye Kupası maçında forma giyen Yalçın, ayrıca 4 Cumhurbaşkanlığı ve bir Başbakanlık Kupası karşılaşmalarında sahada yer aldı. Sergen, Beşiktaş formasıyla toplam 80 gole imza attı.



OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ

Beşiktaş yönetimi, pazartesi öğle saatlerinde Ahmet Nur Çebi başkanlığında Vodafone Park'ta toplandı. Gündemdeki teknik adam adaylarını masaya yatıran siyah-beyazlı idareciler, Sergen Yalçın'ın ismi üzerinde fikir birliğine vardı. Yönetim kurulunun oy birliği ile Yalçın'ın göreve getirilmesine karar verdiği aktarıldı.



HEM OYUNCU HEM DE HOCA!

Sergen Yalçın, Süper Lig tarihinde Beşiktaş'a oyuncu ve teknik direktör olarak hizmet eden 13. isim oldu. Bu isimler şu şekilde: Samet Aybaba, Ertuğrul Sağlam, Tayfur Havutçu, Mehmet Ekşi, Rıza Çalımbay, Fuat Yaman, Rasim Kara, Dorde Milic, İsmet Arıkan, Kaya Köstepen, Recep Adanır ve Hüseyin Saygun.