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26 Ocak 2020, Pazar
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verimli olamadı’

‘Rebocho verimli olamadı’

, ile ilgili olarak, "Kulübü ile görüşüyoruz. Bonservis bedeli çok yüksek. Futbolcunun da katkı vermediğini biliyoruz, beklediğimizi bulamadık" dedi.

, ile ilgili olarak, "Kulübü ile görüşüyoruz. Bonservis bedeli çok yüksek. Futbolcunun da katkı vermediğini biliyoruz, beklediğimizi bulamadık. Dolayısıyla futbolcunun opsiyonunun kaldırılmasını istiyoruz. Pazartesi bu konu çözülürse yolumuza devam ederiz." ifadesini kullandı.

  1. 26.1.2020
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