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26 Ocak 2020, Pazar
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2020’de henüz galibiyeti yok

2020’de henüz galibiyeti yok

, 2020 yılında çıktığı 3 maçta henüz galibiyet alamadı.

, 2020 yılında çıktığı 3 maçta henüz galibiyet alamadı. Yılın ilk maçını 'nda Erzurumspor ile yapan siyah-beyazlı ekip, rakibine deplasmanda 3-2 yenildi. Ligde 'a evinde 2-1 yenilen Beşiktaş, BB Erzurumspor ile oynadığı rövanş mücadelesini de 3-2 yitirdi.

  1. 26.1.2020
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