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26 Ocak 2020, Pazar
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İki zorlu deplasman

İki zorlu deplasman

, üst üste iki hafta deplasmana gidiyor. Bugün 'ye konuk olacak siyahbeyazlılar, haftaya da deplasmanına gidecek.

, üst üste iki hafta deplasmana gidiyor. Bugün 'ye konuk olacak siyahbeyazlılar, haftaya da deplasmanına gidecek. Beşiktaş, bu sezon ligdeki 8 deplasman maçında 3 galibiyet alırken, 10 puan elde etti. Dış sahada 10 gol atan , kalesinde 16 gol gördü.

  1. 26.1.2020
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