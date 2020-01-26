İki zorlu deplasman

Beşiktaş, üst üste iki hafta deplasmana gidiyor. Bugün Göztepe'ye konuk olacak siyahbeyazlılar, haftaya da Rize deplasmanına gidecek. Beşiktaş, bu sezon ligdeki 8 deplasman maçında 3 galibiyet alırken, 10 puan elde etti. Dış sahada 10 gol atan Kartal, kalesinde 16 gol gördü.