Beşiktaş'ın Göztepe kafilesi belli oldu! Yıldız isimler kadroda yok - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
25 Ocak 2020, Cumartesi
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'ın kafilesi belli oldu! Yıldız isimler kadroda yok

Beşiktaş'ın Göztepe kafilesi belli oldu! Yıldız isimler kadroda yok

Son olarak teknik direktör ile yollarını ayıran , Süper Lig'in 19. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Yardımcı antrenör ile maça çıkmaya hazırlanan Kara Kartal, İzmir deplasmanı öncesinde kadrosunu açıkladı. Yıldız isimler kadroda yer almadı.

Süper Lig'in 19. haftasında , deplasmanda ligin iddialı ekiplerinden ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Siyah beyazlılar, Göztepe'ye gidecek kafileyi açıklarken, 3 ismin olmaması dikkat çekti.

Kısa süre önce Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, Göztepe deplasmanında Pedro Rebocho ve Jeremain Lens'i götürmeme kararı aldı. Öte yandan Elneny'in cezası bulunuyor. Siyah-beyazlılarda orta saha oyuncusu Adem Ljajic ise sakatlığı nedeniyle kafilede yer almadı. Beşiktaş Ljajic ile ilgili, "Antrenmanda sol arka üst adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Adem Ljajic'e yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda biceps femoris tendiniti tanısı konmuştur. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

DOUGLAS UZUN ZAMAN SONRA...

Sezon başında transfer edilen Brezilyalı Douglas, uzun süren sakatlığı sonrasında Beşiktaş kafilesine dahil edildi.

Beşiktaş'ın konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

Futbol Takımımız, Süper Lig'in 19. haftasında yarın (26 Ocak) saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe ile karşılaşacak.

Yardımcı Antrenörümüz Şenol Fidan, Göztepe maçı kadrosuna 20 futbolcumuzu dahil etti:

Loris Karius
Utku Yuvakuran
Enzo Roco
Victor Ruiz
Douglas Santos
Umut Nayir
Güven Yalçın
Oğuzhan Özyakup
Tyler Boyd
Atiba Hutchinson
Burak Yılmaz
Georges N'Koudou
Necip Uysal
Domagoj Vida
İlkay İşler
Rıdvan Yılmaz
Kartal Kayra Yılmaz
Gökhan Gönül
Caner Erkin
Abdoulay Diaby

  1. 25.01.2020
  2. Güncelleme: 25.01.2020 14:45
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