Beşiktaş'ın Göztepe kafilesi belli oldu! Yıldız isimler kadroda yok

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda ligin iddialı ekiplerinden Göztepe ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Siyah beyazlılar, Göztepe'ye gidecek kafileyi açıklarken, 3 ismin olmaması dikkat çekti.

Kısa süre önce Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, Göztepe deplasmanında Pedro Rebocho ve Jeremain Lens'i götürmeme kararı aldı. Öte yandan Elneny'in cezası bulunuyor. Siyah-beyazlılarda orta saha oyuncusu Adem Ljajic ise sakatlığı nedeniyle kafilede yer almadı. Beşiktaş Ljajic ile ilgili, "Antrenmanda sol arka üst adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Adem Ljajic'e yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda biceps femoris tendiniti tanısı konmuştur. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

DOUGLAS UZUN ZAMAN SONRA...

Sezon başında transfer edilen Brezilyalı Douglas, uzun süren sakatlığı sonrasında Beşiktaş kafilesine dahil edildi.

Beşiktaş'ın konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

Futbol Takımımız, Süper Lig'in 19. haftasında yarın (26 Ocak) saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe ile karşılaşacak.

Yardımcı Antrenörümüz Şenol Fidan, Göztepe maçı kadrosuna 20 futbolcumuzu dahil etti:

Loris Karius

Utku Yuvakuran

Enzo Roco

Victor Ruiz

Douglas Santos

Umut Nayir

Güven Yalçın

Oğuzhan Özyakup

Tyler Boyd

Atiba Hutchinson

Burak Yılmaz

Georges N'Koudou

Necip Uysal

Domagoj Vida

İlkay İşler

Rıdvan Yılmaz

Kartal Kayra Yılmaz

Gökhan Gönül

Caner Erkin

Abdoulay Diaby