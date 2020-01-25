Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın sorusuna cevap!

Ahmet Nur Çebi... Diğerleri baştan aşağı yalan. 15 Şubat'ta divanda ona yanıt vereceğim ve bu yanıt da son olacak. Onu da orada görürse mutlu olurum. Gözünün içine bakarak konuşacağım. Umarım oraya gelir. Fikret Orman benim için konuşurken babası babası diyor, babam onun asker arkadaşı mı? Senle mi kazandı paraları? Gözünün içine bakarak konuşacağım. Her şeye cevap vereceğim.