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Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın sorusuna cevap!
Teknik direktör Abdullah Avcı'yla yollarını ayıran Beşiktaş'ta yeni teknik adamın kim olacağı merak ediliyor. Bu görev için en büyük aday Sergen Yalçın olarak göze çarparken, siyah-beyazlılarda Başkan Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu.
25 Ocak 2020 Cumartesi 21:25
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Ahmet Nur Çebi: Perde arkası yok her şey belli el sıkışarak anlaştık, ayrıldık. Saha sonuçları 1-2 aydır Beşiktaş camiasını üzecek şekilde gelişti. Hocayla konuşma ihtiyacı duydum. Görüşme sonucunda hoca da çok istekli değildi, Yorgun ve mutsuz olduğunu gördüm. Kan değişikliğinin faydalı olacağı görüşünde birleştik. Beşiktaş'a emek verdi. Kendisine camiam adına candan teşekkür ederim.
SERGEN YALÇIN SORUSU
Çebi: Girdik sorunlar nedir diye toplantı yaptık ve sonuçlar değişik oldu. Pazartesi günü toplantı yapacağız sonra karara varacağız. Olay şimdilik bu. Siz merak ediyorsunuz ben de ediyorum. Yöneticilerimin de fikri olacak. Pazartesi bir şey çıkar. Sonra görüşmeler olacak, cevabını alırsınız.
Ahmet Nur Çebi... Diğerleri baştan aşağı yalan. 15 Şubat'ta divanda ona yanıt vereceğim ve bu yanıt da son olacak. Onu da orada görürse mutlu olurum. Gözünün içine bakarak konuşacağım. Umarım oraya gelir. Fikret Orman benim için konuşurken babası babası diyor, babam onun asker arkadaşı mı? Senle mi kazandı paraları? Gözünün içine bakarak konuşacağım. Her şeye cevap vereceğim.
"REBOCHO'NUN OPSİYONUNU KALDIRMAK İSTİYORUZ"
Rebocho'nun kulübüyle görüşüyoruz. Rebocho'nun bonservis bedelini yüksek bulduğumuz için 20 maçtan fazla oynaması halinde almamız gerektiğini biliyoruz. Buna şu anda hazır olmadığımızı, Rebocho'nun bu performansla katkı vermediğini biliyoruz. Bu tabi vermeyeceği anlamına gelmez. Beklediğimiz gibi bulmadık biz. Futbolcunun opsiyonunun kaldırılmasını istiyoruz. Pazartesi sonuçlanır.
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