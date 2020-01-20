Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulunan Beşiktaş Kulübü, 2019-2020 sezonunun ilk 6 ayında 151 milyon TL zarar elde ettiğini duyurdu.
Beşiktaş Kulübü, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildiride, 2019-2020 sezonunun ilk 6 ayında 151 milyon TL zarar ettiğini duyurdu.
Detaylar birazdan...
- 20.01.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Beşiktaş'ta 6 aylık bilanço açıklandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.