Beşiktaş'ta 6 aylık bilanço açıklandı! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
20 Ocak 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta 6 aylık bilanço açıklandı!

'ta 6 aylık açıklandı!

Beşiktaş'ta 6 aylık bilanço açıklandı!

'na (KAP) açıklamada bulunan Kulübü, 2019-2020 sezonunun ilk 6 ayında 151 milyon TL zarar elde ettiğini duyurdu.

Kulübü, 'na yaptığı bildiride, 2019-2020 sezonunun ilk 6 ayında 151 milyon TL zarar ettiğini duyurdu.

Detaylar birazdan...

  1. 20.01.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ta 6 aylık bilanço açıklandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN