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15 Ocak 2020, Çarşamba
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'ın gençlerine talip!

Beşiktaş'ın gençlerine talip!

1'inci Lig'de ikinci yarıda çıkışa geçerek Play-Off yarışına ortak olmayı hedefleyen 'ya 'ta forma şansı bulamayan iki genç futbolcu önerildi.

Menajerler, formasıyla 'de 1, 'nda 2 kez görev alan gurbetçi orta saha oyuncusu 20 yaşındaki Muhayer Oktay ve kupada 1 kez oynayan 18 yaşındaki sol bek Rıdvan Yılmaz'ı etmeleri konusunda kırmızı-lacivertlilere önerilerde bulundu.

, geçen sezon Muhayer'le ilgilenmiş ancak genç futbolcu ekibine gelmeyi kabul etmemişti. Sol beke Ali Yaşar'ı transfer etmesi nedeniyle Rıdvan'ı almayı düşünmeyen Altınordu, Muhayer konusunda beklemeye geçti.

  1. 15.01.2020
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