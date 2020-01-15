Beşiktaş'ın gençlerine talip!
TFF 1'inci Lig'de ikinci yarıda çıkışa geçerek Play-Off yarışına ortak olmayı hedefleyen Altınordu'ya Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan iki genç futbolcu önerildi.
Menajerler, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 1, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez görev alan gurbetçi orta saha oyuncusu 20 yaşındaki Muhayer Oktay ve kupada 1 kez oynayan 18 yaşındaki sol bek Rıdvan Yılmaz'ı transfer etmeleri konusunda kırmızı-lacivertlilere önerilerde bulundu.
Altınordu, geçen sezon Muhayer'le ilgilenmiş ancak genç futbolcu İzmir ekibine gelmeyi kabul etmemişti. Sol beke Ali Yaşar'ı transfer etmesi nedeniyle Rıdvan'ı almayı düşünmeyen Altınordu, Muhayer konusunda beklemeye geçti.
- 15.01.2020
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Harun’a tam puan
Toplam 1
Yorum
tarık sercan Bu takımın birinci kalecisi zaten Harun bu Altayda ne varki sürekli kalede gerçekten anlaması çok zor
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Ekici 4.5 ay sonra döndü
Toplam 1
Yorum
misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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