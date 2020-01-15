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15 Ocak 2020, Çarşamba
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için görüşmeler sürüyor

Domagoj Vida için görüşmeler sürüyor

İngiliz basını, için görüşmelerin devam ettiğini iddia etti.

İngiliz basını, için görüşmelerin devam ettiğini iddia etti. ekibi 'nın menajeri , "Öncelikle bir forvet takviyesi yapmalıyız" açıklamasını yapsa da; Villa'nın savunmaya da takviye yapmak istediğini belirten İngiliz basını, Vida için görüşmelerin devam ettiğini vurguladı. İngiliz gazetesi Express, Aston Villa'nın Vida için 5 milyon sterlin teklif ettiğini ancak 'ın 8.5 milyon sterlin'de ısrarcı olduğunu ifade etti.

  1. 15.1.2020
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