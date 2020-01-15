Domagoj Vida için görüşmeler sürüyor
İngiliz basını, Domagoj Vida için görüşmelerin devam ettiğini iddia etti.
İngiliz basını, Domagoj Vida için görüşmelerin devam ettiğini iddia etti. Premier Lig ekibi Aston Villa'nın menajeri Dean Smith, "Öncelikle bir forvet takviyesi yapmalıyız" açıklamasını yapsa da; Villa'nın savunmaya da takviye yapmak istediğini belirten İngiliz basını, Vida için görüşmelerin devam ettiğini vurguladı. İngiliz gazetesi Express, Aston Villa'nın Vida için 5 milyon sterlin teklif ettiğini ancak Beşiktaş'ın 8.5 milyon sterlin'de ısrarcı olduğunu ifade etti.
- 15.1.2020
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