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16 Ocak 2020, Perşembe
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Yeni sponsor geldi

Yeni sponsor geldi

Gıda () ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

, Gıda () ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Başkan , "TAB Gıda Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biridir. Beşiktaş'ımıza sponsor oldukları için kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi. TFI TAB Gıda Yatırımları Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu da, "5 yıllık bir anlaşma yaptık. Burada Beşiktaş'ın asıl sponsoru taraftarı olacak. 1200'e yakın restoranımızda özel oluşturduğumuz Beşiktaş menülerini tercih edenler ek ücret ödemeden takımlarına çok pratik şekilde destek olabilecekler" diye konuştu.

  1. 16.1.2020
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