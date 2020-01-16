Yeni sponsor geldi
Beşiktaş, TAB Gıda (Burger King) ile sponsorluk anlaşması imzaladı.
Beşiktaş, TAB Gıda (Burger King) ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Başkan Ahmet Nur Çebi, "TAB Gıda Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biridir. Beşiktaş'ımıza sponsor oldukları için kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi. TFI TAB Gıda Yatırımları Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu da, "5 yıllık bir anlaşma yaptık. Burada Beşiktaş'ın asıl sponsoru taraftarı olacak. 1200'e yakın restoranımızda özel oluşturduğumuz Beşiktaş menülerini tercih edenler ek ücret ödemeden takımlarına çok pratik şekilde destek olabilecekler" diye konuştu.
- 16.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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