Yeni sponsor geldi

Beşiktaş, TAB Gıda (Burger King) ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Başkan Ahmet Nur Çebi, "TAB Gıda Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biridir. Beşiktaş'ımıza sponsor oldukları için kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi. TFI TAB Gıda Yatırımları Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu da, "5 yıllık bir anlaşma yaptık. Burada Beşiktaş'ın asıl sponsoru taraftarı olacak. 1200'e yakın restoranımızda özel oluşturduğumuz Beşiktaş menülerini tercih edenler ek ücret ödemeden takımlarına çok pratik şekilde destek olabilecekler" diye konuştu.