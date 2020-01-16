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16 Ocak 2020, Perşembe
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: Guilherme ile görüşmedim

Çebi: Guilherme ile görüşmedim

: Menajeri geldi, şartları sorduk ama ona da pozitif bir yanıt vermedik.

Başkanı , Brezilyalı yıldız Guilherme'nin transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çebi, "Bahsi geçen futbolcuyla ilgili herhangi bir görüşmem olmamıştır. Menajerler bu dönemde aktif olabiliyor. Kendileri bu konuda bize geldiler, şartlarını sorduk ama pozitif cevap verilmemesine rağmen bunun böyle yansımasını doğru bulmuyorum. Gereken çalışmaları nezdinde arkadaşlar yapıyorlar, son ana kadar yapacaklar. Bu olmazsa biriyle görüşmek doğru değil. Yine de şartları sormak ayıp değil diye düşünüyorum."

  1. 16.1.2020
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