Çebi: Guilherme ile görüşmedim

Beşiktaş Başkanı Çebi, Brezilyalı yıldız Guilherme'nin transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çebi, "Bahsi geçen futbolcuyla ilgili herhangi bir görüşmem olmamıştır. Menajerler bu dönemde aktif olabiliyor. Kendileri bu konuda bize geldiler, şartlarını sorduk ama pozitif cevap verilmemesine rağmen bunun böyle yansımasını doğru bulmuyorum. Gereken çalışmaları TFF nezdinde arkadaşlar yapıyorlar, son ana kadar yapacaklar. Bu olmazsa biriyle görüşmek doğru değil. Yine de şartları sormak ayıp değil diye düşünüyorum."