Çebi: Guilherme ile görüşmedim
Çebi: Menajeri geldi, şartları sorduk ama ona da pozitif bir yanıt vermedik.
Beşiktaş Başkanı Çebi, Brezilyalı yıldız Guilherme'nin transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çebi, "Bahsi geçen futbolcuyla ilgili herhangi bir görüşmem olmamıştır. Menajerler bu dönemde aktif olabiliyor. Kendileri bu konuda bize geldiler, şartlarını sorduk ama pozitif cevap verilmemesine rağmen bunun böyle yansımasını doğru bulmuyorum. Gereken çalışmaları TFF nezdinde arkadaşlar yapıyorlar, son ana kadar yapacaklar. Bu olmazsa biriyle görüşmek doğru değil. Yine de şartları sormak ayıp değil diye düşünüyorum."
- 16.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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