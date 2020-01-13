Alanyalı Salih Uçan, ilginç bir açıklama yaptı. Tecrübeli orta saha, "F.Bahçe ile sözleşme imzaladıktan sonra Samet hoca Beşiktaş'ın başına geçti. Samet Aybaba F.Bahçe'yle anlaşmadan önce Beşiktaş'ın başında olsaydı o zaman Beşiktaş'a gidebilirdim" diye konuştu.