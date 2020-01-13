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13 Ocak 2020, Pazartesi
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’a gidebilirdim’

‘Beşiktaş’a gidebilirdim’

Aytemiz 'un 26 yaşındaki tecrübeli futbolcusu , ilginç bir açıklama yaptı.

Alanyalı , ilginç bir açıklama yaptı. Tecrübeli orta saha, "F.Bahçe ile sözleşme imzaladıktan sonra Samet hoca 'ın başına geçti. F.Bahçe'yle anlaşmadan önce Beşiktaş'ın başında olsaydı o zaman Beşiktaş'a gidebilirdim" diye konuştu.

  1. 13.1.2020
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