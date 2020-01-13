Victor Ruiz: İple çekiyoruz
İspanyol savunmacı, 2. yarıya iyi hazırlandıklarını belirtti; “Bir an önce maçların başlamasını bekliyoruz” dedi. Sivas ve Trabzonspor karşılaşmalarının öneminden bahsetti
Beşiktaş'ın İspanyol savunmacısı Victor Ruiz, ligin 2'nci yarısına çok iyi hazırlandıklarını ve bir an önce maçların başlamasını istediklerini söyledi. Tecrübeli savunmacı, Sivasspor ve Trabzonspor maçlarının şampiyonluk şanslarını belirlemede çok önemli olacağını ifade etti. İkinci devreye iyi hazırlandıklarını söyleyen Ruiz, ''İlk yarıda saha içerisinde uygulamaya çalıştığımız şeyleri ikinci yarı daha iyi yapabilmek için çalışıyoruz. Bir an önce resmi maçların başlamasını bekliyoruz. O maçlarda iyi performans göstermek istiyoruz'' dedi. 30 yaşındaki oyuncu, Abdullah Avcı ile ilgili olarak da, "Ligin ilk yarısında kazanamadığımız maçlarda hocanın istediklerini tam olarak anlayamadık. Sonradan taşlar yerine oturdukça bizden ne istediğini, ne yapmak istediğini daha iyi anladık. Hocamız hücum yapalım, futbolun güzelliklerini ortaya koyalım istiyor. Biz de onun dediklerini yapmaya çalışıyoruz" dedi.
BU KADAR SAKATLIK İLK KEZ OLUYOR
İlk kez bu kadar çok sakatlık yaşadığını söyleyen Ruiz, ''Futbola başladığım günden beri hiçbir ligin ilk yarısında üç kez sakatlık yaşamadım, ilk yarıda ise üç tane farklı farklı sakatlık yaşadım. Bunu çözmeye çalışıyorum" diye konuştu.
EN İYİ 11'İNDE 9 BARÇALI
Ruiz, röportajın sonunda İspanya'da oynadığı dönemde kendisine karşı oynayan oyunculardan kurduğu onbire 9 Barcelonalı oyuncu yazarken, Real Madrid'ten sadece Xabi Alonso ve Cristiano Ronaldo'yu yazdı.
SOSA BENİ KANDIRMADI!
Beşiktaş için karar verirken Sosa ve Soldado'dan bilgi aldığını söyleyen Ruiz, "Burada oynamasa da Soldado ile konuştum ve bilgi aldım. Hepsi güzel şeyler söyledi. Özellikle Sosa burada oynadığı için onun söyledikleri önemliydi, kulüp çalışanları ve kulüple ilgili beni bilgilendirdi. Dediği gibi de çıktı, kandırmadı beni" ifadesini kullandı.
İLK YARININ EN İYİSİ SİVAS'TI
Sivasspor ile oynayacakları maç ve Sivas'ın genel durumunu da değerlendiren Ruiz, "Sivas çok iyi bir ilk yarı çıkardı. İlk yarının en iyi takımı. Bizim için de onlar için de çok önemli bir maç. Kim kazanırsa kazansın şampiyon olmayacak. Daha önümüzde 16 maç daha var. Ama bizim için çok önemli bir maç olduğu kesin" dedi.
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borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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fatih çok karakterli bi oyuncu
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Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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