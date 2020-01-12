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Sergen Yalçın Beşiktaş'tan o ismi istedi! "Verin parlatayım"
Süper Lig'de bu sezon ilk yarıyı topladığı 24 puanla Galatasaray'ın bir sıra altında 8. sırada tamamlayan BtcTurk Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, transfer için kolları sıvadı. Başarılı çalıştırıcı, Beşiktaş'tan o isme talip oldu. İşte detaylar...
12 Ocak 2020 Pazar 08:22
Güncelleme: 12.01.2020 08:22
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Süper Lig'de iyi bir sezon geçiren BtcTurk Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, kadrosuna takviye yapmak için harekete geçti. Tecrübeli teknik adamın hedefinde ise sürpriz bir isim var.
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Deneyimli çalıştırıcının, eski takımı Beşiktaş'ın yıldızı için kulüple temasa geçtiği bildirildi. İşte dikkat çeken transfer gelişmesi...
Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş'ta son iki sezondur kayıpları oynayan Oğuzhan Özyakup'a Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın talip oldu.
Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'den Alanya'ya kiralanan Ozan Tufan'ın yeniden doğuşunda büyük pay sahibi olan Yalçın, bu kez Oğuzhan için devreye girdi.
Siyah-beyazlı yönetime haber gönderen genç çalıştırıcı, "Oğuzhan kaliteli futbolcu ancak özgüven kazanması gerekiyor. Bize kiralayın, sezon sonuna kadar onu oynatayım. Yeniden parlasın" dedi.
ADVOCAAT DA FEYENOORD'A İSTİYOR
Öte yandan Hollanda'nın AlegemeenDagblad gazetesi, Feyenoord'un hocası DickAdvocaat'ın Oğuzhan Özyakup'la ilgilendiği yazdı. Haberde orta sahaya takviye yapmak isteyen Feyenoord'un Oğuzhan için Beşiktaş'la temasa geçmeye hazırlandığı belirtildi. Beşiktaşlı futbolcunun, devre arası tatilinde Hollanda'da takım aradığı iddia edilmişti.
AVCI TEMKİNLİ
Beşiktaş'ta ara transfer döneminde gönderilecek isimler belli olsa da, Abdullah Avcı temkinli davranıyor. Siyah- beyazlılarda Roco, Oğuzhan, Boyd ve Lens'in devre arasında ayrılacakları yüksek sesle konuşulurken; tecrübeli çalıştırıcının yönetime, "Devre arasında istediğimiz transferleri yapamama durumumuz var. Elimdeki kadrodan kimsenin ayrılmasını istemiyorum" dediği ifade edildi.