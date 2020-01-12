Sergen Yalçın Beşiktaş'tan o ismi istedi! 'Verin parlatayım' - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Ocak 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Sergen Yalçın Beşiktaş'tan o ismi istedi! "Verin parlatayım"

Sergen Yalçın Beşiktaş'tan o ismi istedi! "Verin parlatayım"

Süper Lig'de bu sezon ilk yarıyı topladığı 24 puanla Galatasaray'ın bir sıra altında 8. sırada tamamlayan BtcTurk Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, transfer için kolları sıvadı. Başarılı çalıştırıcı, Beşiktaş'tan o isme talip oldu. İşte detaylar...

12 Ocak 2020 Pazar 08:22 Güncelleme: 12.01.2020 08:22
Sergen Yalçın Beşiktaş'tan o ismi istedi! Verin parlatayım

Süper Lig'de iyi bir sezon geçiren BtcTurk Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, kadrosuna takviye yapmak için harekete geçti. Tecrübeli teknik adamın hedefinde ise sürpriz bir isim var.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sergen Yalçın Beşiktaş'tan o ismi istedi! Verin parlatayım

Deneyimli çalıştırıcının, eski takımı Beşiktaş'ın yıldızı için kulüple temasa geçtiği bildirildi. İşte dikkat çeken transfer gelişmesi...

Sergen Yalçın Beşiktaş'tan o ismi istedi! Verin parlatayım

Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş'ta son iki sezondur kayıpları oynayan Oğuzhan Özyakup'a Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın talip oldu.

Sergen Yalçın Beşiktaş'tan o ismi istedi! Verin parlatayım

Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'den Alanya'ya kiralanan Ozan Tufan'ın yeniden doğuşunda büyük pay sahibi olan Yalçın, bu kez Oğuzhan için devreye girdi.

Sergen Yalçın Beşiktaş'tan o ismi istedi! Verin parlatayım

Siyah-beyazlı yönetime haber gönderen genç çalıştırıcı, "Oğuzhan kaliteli futbolcu ancak özgüven kazanması gerekiyor. Bize kiralayın, sezon sonuna kadar onu oynatayım. Yeniden parlasın" dedi.

Sergen Yalçın Beşiktaş'tan o ismi istedi! Verin parlatayım

ADVOCAAT DA FEYENOORD'A İSTİYOR

Öte yandan Hollanda'nın Alegemeen Dagblad gazetesi, Feyenoord'un hocası Dick Advocaat'ın Oğuzhan Özyakup'la ilgilendiği yazdı. Haberde orta sahaya takviye yapmak isteyen Feyenoord'un Oğuzhan için Beşiktaş'la temasa geçmeye hazırlandığı belirtildi. Beşiktaşlı futbolcunun, devre arası tatilinde Hollanda'da takım aradığı iddia edilmişti.

Sergen Yalçın Beşiktaş'tan o ismi istedi! Verin parlatayım

AVCI TEMKİNLİ

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde gönderilecek isimler belli olsa da, Abdullah Avcı temkinli davranıyor. Siyah- beyazlılarda Roco, Oğuzhan, Boyd ve Lens'in devre arasında ayrılacakları yüksek sesle konuşulurken; tecrübeli çalıştırıcının yönetime, "Devre arasında istediğimiz transferleri yapamama durumumuz var. Elimdeki kadrodan kimsenin ayrılmasını istemiyorum" dediği ifade edildi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN