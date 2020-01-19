Dev kapışma! İşte Abdullah Avcı'nın Sivasspor maçı 11'i - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
19 Ocak 2020, Pazar
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Dev kapışma! İşte 'nın maçı 11'i

Dev kapışma! İşte Abdullah Avcı'nın Sivasspor maçı 11'i

, ’u mağlup ederek zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. 'nın öğrencileri, bu mücadeleyi kazanarak zirveyle arasındaki puan farkını 4'e indirip şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aşmanın hesaplarını yapıyor. ’da Ruiz cezası; Dorukhan, Lens ve Douglas sakatlıkları nedeniyle yok. İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri...

, ikinci yarının ilk haftasında lider 'u konuk ediyor. 37 puanlı rakibinin 7 puan gerisinde kalan siyahbeyazlılarda tek hedef üç puan. 'nın öğrencileri, bu mücadeleyi kazanarak zirveyle arasındaki puan farkını 4'e indirip şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aşmanın hesaplarını yapıyor. Siyah-beyazlılarda Victor Ruiz cezası nedeniyle bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta ayrıca sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ile Lens de Sivasspor maçında yer alamayacak.


BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Burak

SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Erdoğan, Hakan, Fatih, Ziya, Emre, Yatabare

ÖNEMLİ EKSİKLER VAR
Beşiktaş'ta ayrıca kampında sakatlanan Adem Ljajic'in durumu da belirsizliğini koruyor. Öte yandan Sivasspor'da da birçok eksik oyuncu bulunuyor. Takımın önemli isimlerinden Mert Hakan Yandaş cezası nedeni ile bugünkü maçta forma giyemeyecek. Bu sezonun bir başka flaş ismi Emre Kılınç'ın ise durumu belirsiz. Ayrıca son antrenmanı yarıda bırakan Kone'nin de oynayıp oynamayacağı belirsiz. Bu isimlerin dışında Andrade ve Vieira sakat, Goiano'nun da durumu şüpheli.

İSTANBUL'DAİTLİK VAR!
Taraflar arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından eşitlik bulunuyor. Beşiktaş, ev sahipliği yaptığı 13 lig maçında Sivasspor'u 5 kez yenerken, aynı sayıda karşılaşmadan mağlup ayrıldı. İki takım arasındaki 3 müsabaka ise taraflar eşitliği bozamadı.

CEZA SINIRINDA 5 OYUNCU VAR!
Beşiktaş'ta, bugünkü Demir Grup Sivasspor maçı öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. , Umut Nayir, , ve Muhammed Elneny, bugün de sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta ile deplasmanda oynanacak mücadelede görev yapamayacaklar.

GOLSÜZ MAÇ YOK
Beşiktaş ile Sivasspor arasındaki 27 lig karşılaşmasından hiçbiri golsüz bitmedi. Geride kalan mücadelelerde Beşiktaş 6, Sivasspor 5 kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.

ŞANSALAN'IN İKİNCİ MAÇI
Bu akşam oynanacak Beşiktaş-Sivasspor maçının hakemi Ali Şansalan, hakemlik kariyerinde siyahbeyazlıların sadece 1 maçını yönetti. Genç hakem, bu sezon Beşiktaş'ın ligin 8. haftasında Ankaragücü ile golsüz berabere kaldığı karşılaşmada görev yapmıştı. Şansalan, bu karşılaşmada Beşiktaşlı futbolculara 4 sarı kart gösterirken; siyah-beyazlıların rakibine 1 sarı kart ve 1 kırmızı kart gösterdi.

ÇALIMBAY 5-4 ÖNDE
Beşiktaş ve Sivasspor'un hocaları Abdullah Avcı ile bu güne kadar 15 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Rıza Çalımbay 5 galibiyet alırken, Abdullah Avcı 4 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 6 karşılaşmada ise iki teknik direktör yenişemedi.

  1. 19.1.2020
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