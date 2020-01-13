Şimdi feda zamanı
Kartal'da gündem ikinci feda dönemi… Yönetimin gözlerini üzerine diktiği oyuncular ise Ljajic, Vida, Karius, Oğuzhan, Lens, Burak Yılmaz, Caner ve Gökhan Gönül.
Kartal'da gündem ikinci feda dönemi… Yönetimin gözlerini üzerine diktiği oyuncular ise Ljajic, Vida, Karius, Oğuzhan, Lens, Burak Yılmaz, Caner ve Gökhan Gönül. Lens ve Oğuzhan'dan mutlaka feda bekleyen yönetim ayrıca Vida'dan da indirim talep ediyor. Ljajic ve Karius'la konuşulacağı ama beklentilerin olumsuz olduğu gelen bilgiler arasında.
- 13.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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