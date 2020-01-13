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13 Ocak 2020, Pazartesi
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Şimdi feda zamanı

Şimdi feda zamanı

'da gündem ikinci feda dönemi… Yönetimin gözlerini üzerine diktiği oyuncular ise Ljajic, Vida, Karius, Oğuzhan, Lens, , Caner ve .

'da gündem ikinci feda dönemi… Yönetimin gözlerini üzerine diktiği oyuncular ise Ljajic, Vida, Karius, Oğuzhan, Lens, , Caner ve . Lens ve Oğuzhan'dan mutlaka feda bekleyen yönetim ayrıca Vida'dan da indirim talep ediyor. Ljajic ve Karius'la konuşulacağı ama beklentilerin olumsuz olduğu gelen bilgiler arasında.

  1. 13.1.2020
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