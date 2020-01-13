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13 Ocak 2020, Pazartesi
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Teodorczyk defteri kapandı

'nin verdiği harcama limitleriyle ilgili karardan sonra anlaşma sağlanan defteri kapandı.

'nin verdiği harcama limitleriyle ilgili karardan sonra anlaşma sağlanan defteri kapandı. Polonyalı oyuncunun kulübü Udinese'den 17 Ocak'a kadar süre isteyen siyah-beyazlılar, kara haberi verdi. Udinese ile temas kuruldu, Teodorczyk'un transferi için gerekli bütçe bulunamadığı için transferden vazgeçildiği bildirildi.

  1. 13.1.2020
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