TFF'nin verdiği harcama limitleriyle ilgili karardan sonra anlaşma sağlanan Lukasz Teodorczyk defteri kapandı. Polonyalı oyuncunun kulübü Udinese'den 17 Ocak'a kadar süre isteyen siyah-beyazlılar, kara haberi verdi. Udinese ile temas kuruldu, Teodorczyk'un transferi için gerekli bütçe bulunamadığı için transferden vazgeçildiği bildirildi.